El risc de rebrot i l'Rt baixen a 739 i 0,95, però la incidència a 14 dies puja a 818

El risc de rebrot baixa 8 punts més en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 739, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt baixa una centesima i se situa en 0,96, mentre que la incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara en 818,22. En paral·lel, s'han declarat 4.848 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 256.177 des de l'inici de la pandèmia. L'11,54% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 66 noves morts, amb un total de 14.378. Pel que fa a la situació als hospitals catalans, hi ha 2.770 pacients ingressats per covid-19 (+38), 485 dels quals a l'UCI (-4).

El risc de rebrot ha tornat a baixar, ho ha fet 8 punts i queda fixat en 739. Era de 937 entre el 19 i el 25 d'octubre. L'Rt també baixa i es manté per sota de l'1, en concret en el 0,95 (-1 centesima). La setmana anterior era d'1,42. La incidència a 14 dies és de 818,22 entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, molt per sobre dels 689,46 de l'interval anterior (19-25 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 26 d'octubre a l'1 de novembre n'hi va haver 29.950, xifra inferior al període anterior, del 19 al 25 d'octubre, quan se'n van detectar 33.057. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 388,94 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (429,29).

Durant l'última setmana s'han fet 237.357 proves PCR i 40.584 tests d'antígens, dels quals un 11,54% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (13,17%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,50 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 285.233 casos, 256.177 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 66 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.378: 8.804 en hospitals o sociosanitaris (+44), 4.245 en residències (+5), 880 en domicilis (+2) i 449 no classificades (+15). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre s'han declarat 372 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 220.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.710 persones a l'hospital i 479 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 19 i el 25 d'octubre, hi va haver 2.079 ingressats i 356 a les unitats de crítics.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 186 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.197. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 22.105. En total, han mort 6.840 persones (+22).



Regió de Girona: el risc de rebrot puja lleugerament (+22) i l'Rt es manté al 0,94

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 25.973 (822 més) i pugen a 28.508 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 956 persones en aquest territori, 4 més que fa 24 hores. Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre es van declarar 43 defuncions, 17 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha pujat fins als 848 punts (+22), mentre que la setmana del 19 al 25 era de 1.061. L'Rt es manté en el 0,94 (1,42 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 449,84 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 936,71. Hi ha 338 persones ingressades (+18), 66 de les quals a l'UCI (-4). Els ingressats en l'últim interval van ser 303, 63 a l'UCI. La setmana anterior van ser 212 els hospitalitzats, 48 de més greus.



Regió sanitària de Barcelona: El risc de rebrot baixa 15 punts i 20 morts més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 59.554 (954 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 67.775 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.766 persones a l'àrea, 20 més.

El risc de rebrot segueix baixant, ho fa 15 punts en 24 hores i se situa en 702. El de la setmana del 19 al 25 d'octubre era de 894. L'Rt baixa dues centèsimes fins al 0,96 (la setmana anterior era d'1,39), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 349,19 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 743,26, pels 648,64 de la setmana anterior. A la regió hi ha 448 persones ingressades (-5), 99 dels quals a l'UCI (+1).

La setmana del 26 d'octubre a l'1 de novembre es van notificar 114 morts i van ingressar 478 persones, 101 dels quals a l'UCI. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 61, i van ingressar 369 persones, de les quals 66 a les unitats de crítics.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 24 punts, 23 morts més i 882 ingressats (+24)

La regió metropolitana nord suma 65.815 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.170 més que en l'últim balanç) i 72.289 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.301 morts des de l'inici de la pandèmia (+23).

El risc de rebrot cau 24 punts en 24 hores i se situa en 762. Durant l'interval de set dies anterior era de 995. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa tres centèsimes, fins al 0,92. La setmana del 19 al 25 d'octubre va ser d'1,39.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 396,20 per cada 100.000 habitants, quan era de 443,64 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 839,84 i era de 724,51 entre el 19 i el 25 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 882 pacients ingressats (+24), 128 dels quals a l'UCI (+3).

Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre van ingressar 845 pacients (125 a l'UCI) i es van declarar 87 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 678 (102 a l'UCI) i es van declarar 47 defuncions.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa 9 punts, 7 morts més i 368 hospitalitzats (-13)

La regió metropolitana sud suma un total de 45.007 confirmats per PCR o TA (811 més en les darreres hores) i 50.904 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.585 (+7). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre es van declarar 50 defuncions, per les 39 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 9 punts i se situa en 701. En el període del 19 al 25 d'octubre va ser de 828. La velocitat de propagació del virus torna a baixar, ho fa dues centèsimes i se situa en 1,01.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 342,37 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 709,59 mentre que en l'interval anterior era de 582,27. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 368 pacients ingressats per la covid-19 (-13), 63 dels quals a l'UCI (+2).

Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre van ingressar 363 pacients (50 a l'UCI). La setmana anterior van ser 279 hospitalitzats (53 a l'UCI).



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 17 punts, l'RT arriba 1 i 3 morts més

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 18.058 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 382 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 20.451 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.704 persones en aquesta regió, tres més que en l'últim balanç. S'han notificat 32 defuncions entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, per les 15 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 17 punts i se situa en 834. La setmana anterior era de 1.017. La taxa de reproducció del virus baixa dues centèsimes i està en 1 (la setmana del 19 al 25 d'octubre era d'1,51). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 413,82. La incidència a 14 dies és de 871,59, pels 704,66 de la setmana del 19 al 25 d'octubre.

La regió té 169 persones ingressades (+7), 32 a l'UCI (+2). En la setmana del 26 d'octubre a l'1 de novembre hi va haver 169 nous ingressats, 29 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 136 hospitalitzats i 17 a l'UCI.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot disminueix 32 punts i l'Rt cau fins al 0,94

Al Camp de Tarragona s'han registrat 15.220 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 315 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 15.998. En aquesta regió han mort 526 persones, sis més que fa 24 hores. Es van registrar 30 defuncions entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre, 22 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 9 punts en 24 hores, fins als 785, però es manté per sota del de la setmana del 19 al 25 d'octubre (1.032). L'Rt es manté en 0,94, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 415,42 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 876,43, mentre que en l'interval anterior era de 705,77.

Segons les últimes dades, hi ha 240 pacients ingressats (+5), 41 dels quals a l'UCI (+1). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre hi va haver 236 ingressats, 42 a l'UCI, mentre que la setmana anterior van ser 170 hospitalitzats, 22 a la unitat de crítics.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 28 punts i l'Rt cau fins al 0,86 (-0,06)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.050 casos confirmats per PCR o antígens (71 més que en el balanç anterior), 4.262 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 90 persones, dos més des de l'anterior balanç. Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre es van notificar 6 defuncions, 4 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 28 punts i se situa en 678 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 1.049. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre és de 374,23 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 828,81, pels 680,47 de la setmana anterior.

L'Rt baixa 6 centèsimes fins al 0,86, mentre que la setmana anterior era d'1,61. Segons l'últim balanç, hi ha 63 persones ingressades (+5), 14 a l'UCI (les mateixes que fa 24 hores). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre hi havia 63 ingressats, 13 a l'UCI. La setmana anterior van ser 45 hospitalitzats i 9 a la unitat de crítics.



Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 23 punts i se situa en 658

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 16.785 casos confirmats per PCR o antígens, 195 més. Són 17.478 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 344 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre es van notificar 6 morts, mentre que la setmana anterior van ser 13.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 23 punts en les últimes hores i se situa en 658, per sota del registrat la setmana anterior (765). La velocitat de propagació puja una centèsima i se situa en el 0,99, mentre que la setmana anterior era d'1,31. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 331,77 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 693,06.

Actualment, hi ha 112 pacients ingressats (+2), 17 dels quals a l'UCI (-8). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre els ingressats eren 104 (28 a l'UCI). En l'interval anterior eren 78 els hospitalitzats, dels quals 12 a la unitat de crítics.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot (+6) i l'Rt (+0,02) pugen lleugerament

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.795 casos confirmats per PCR o TA, 41 més, i 1.962 sumant totes les proves. Un total de 46 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 6 punts en les darreres hores fins a 432. La setmana del 19 al 25 d'octubre estava en 680.

L'Rt puja de 0,83 a 0,85, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 243,21 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 561,14, pels 506,93 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 20 pacients ingressats (-3) i dos a l'UCI (ídem). Entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre hi havia 20 ingressats (un a l'UCI), i 18 en l'interval anterior, en aquest cas amb dos en estat crític.

Palafrugell, Vic i Balaguer, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.278. En segona posició hi ha Vic, amb 1.738, i en tercera hi ha Balaguer, amb 1.596. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Balaguer (1,76), Mollerussa (1,64) i Olesa de Montserrat (1,62). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.841), Vic (1.626) i Banyoles (1.543).