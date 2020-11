Madí sobre el cessament de Chacón i Buch: «Torra és una cabra boja»

La remodelació del Govern que va provocar la sortida d'Àngels Chacón, Miquel Buch i Mariàngela Vilallonga, orquestrada pel llavors president, Quim Torra, poques setmanes abans de la seva inhabilitació va enervar l'exdirigent de CDC David Madí. «[Torra] No està preparat, li va gran, no entén que és un home accidental, que no té legitimitat, i una cabra boja que ara va per lliure», va etzibar en una conversa telefònica que consta en el sumari de l'operació Volhov.

Madí comparteix el seu enuig en una trucada amb l'empresari i president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, que el truca per transmetre-li el «malestar generalitzat del món empresarial» davant la defenestració de Chacón. Madí afirma que darrere del cessament hi ha el desacord sobre el calendari electoral, perquè Torra «volia fer eleccions ja» i a Puigdemont no li convenia accelerar els terminis, pendent de la constitució de Junts i amb l'esperança d'escurçar distàncies amb ERC en les enquestes.

Madí explica que ha «enviat un missatge» al secretari general de Junts, Jordi Sànchez, per queixar-se pel relleu. «M'ha enviat un contramissatge en què em diu: 'Que sàpigues que Torra va per lliure, jo això ho he intentat evitar, i que no hi estem d'acord'».



Dimiteix un regidor de Cabrera

D'altra banda, el regidor d'ERC de Cabrera de Mar (Maresme) Enric Mir, detingut en el marc de l'operació Volhov, va anunciar la seva dimissió «irrevocable» i ha al·legat que els prop de 40.000 euros en efectiu trobats per la Guàrdia Civil al seu despatx provenen de la venda d'un immoble familiar. Així ho va sostenir en un comunicat emès pel grup municipal de la formació després que la direcció del partit li obrís un expedient i li demanés que deixés la seva acta de regidor.