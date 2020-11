Detenen sis empresaris de Tarragona per estafar 100 milions a Endesa

Els sis detinguts a Tarragona, entre ells el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i directiu de Messer, Rubén Folgado, són sospitosos d'haver estafat fins a 100 milions d'euros en electricitat.

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir sis persones, de les empreses Messer Ibérica i Carburos Metálicos, ambdues dedicades a la producció de gasos industrials i ubicades al polígon petroquímic nord de Tarragona, segons van informar a Efe fonts pròximes al cas.

Folgado és president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i va presidir des del 2013 la comissió d'energia d'aquesta organització, que representa les principals empreses del sector que operen a Tarragona.

L'AEQT va informar en un comunicat que la direcció passa a ser col·legiada, en compliment dels seus estatuts, per no interrompre el funcionament de l'associació, a l'espera de més dades de l'operació policial.



Carburos Metálicos

Entre els sis detinguts també consta Ahmed Ababou, director general de Carburos Metálicos, l'única planta de separació de gasos d'aire a Catalunya ubicada al polígon petroquímic nord de Tarragona.

Els Mossos d'Esquadra també van arrestar Karl Hauck, vicepresident de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i director general de Messer, i el director comercial de Messer, Enric Acosta. El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona investiga si els detinguts han comès els delictes d'estafa, falsedat documental i corrupció en mercats per subministrar a les plantes on treballaven electricitat a un preu més econòmic. Són per això sospitosos d'una estafa multimilionària per haver falsificat, presumptament, dades per obtenir un contracte més avantatjós amb la companyia elèctrica Endesa a unes irregularitats que es remunten al llarg de més de vint anys.

D'aquesta manera, Endesa hauria deixat d'ingressar com a mínim 30 milions d'euros, encara que la quantitat final rondaria els 100 milions d'euros.

La companyia elèctrica ha declinat fer declaracions a EFE en estar el cas sota investigació judicial. En falsificar, presumptament, el tram tarifari, el subministrament de les dues companyies de gasos industrials era més econòmic, de manera que també augmentaven la seva competitivitat en el mercat. Els detinguts van ser traslladats a dependències judicials. Per la seva banda, Messer va assegurar que confia en la «integritat» de tots els seus treballadors.