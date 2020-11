El risc de rebrot baixa a 747 (-38) i l'Rt se situa per sota de l'1 (0,96)

El risc de rebrot baixa 38 punts més en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 747, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt baixa sis centèsimes i se situa per sota de l'1, en concret està en 0,96, mentre que la incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara en 812,43. En paral·lel, s'han declarat 3.635 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 251.329 des de l'inici de la pandèmia. L'11,69% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 38 noves morts, amb un total de 14.312. Pel que fa a la situació als hospitals catalans, hi ha 2.732 pacients ingressats per covid-19 (+61), 489 dels quals a l'UCI (-1).

El risc de rebrot ha tornat a baixar, ho ha fet 38 punts i queda fixat en 747. Era de 960 entre el 18 i el 24 d'octubre. L'Rt també baixa i se situa per sota de l'1, en concret en el 0,96 (-6 centèsimes). La setmana anterior era d'1,48. La incidència a 14 dies és de 812,43 entre el 25 i el 31 d'octubre, molt per sobre dels 677,66 de l'interval anterior (18-24 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 25 al 31 d'octubre n'hi va haver 29.907, xifra inferior al període anterior, del 18 al 24 d'octubre, quan se'n van detectar 32.654. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 388,38 per cada 100.000 habitants, i se situa per sota del període anterior (424,05).

Durant l'última setmana s'han fet 236.995 proves PCR i 40.228 tests d'antígens, dels quals un 11,69% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (12,97%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,57 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 280.209 casos, 251.329 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 38 noves morts i el total acumulat arriba a les 14.312: 8.760 en hospitals o sociosanitaris (+106), 4.240 en residències (+2), 878 en domicilis (+3) i 434 no classificades (+14). Entre el 25 i el 31 d'octubre s'han declarat 350 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 216.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.545 persones a l'hospital i 465 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 18 i el 24 d'octubre, hi va haver 1.944 ingressats i 348 a les unitats de crítics.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 137 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 20.011. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 21.899. En total, han mort 6.818 persones (+17).



Regió de Girona: baixa el risc de rebrot i l'Rt se situa per sota l'1 (0,94)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 25.151 (588 més) i pugen a 27.664 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 952 persones en aquest territori, tres més que fa 24 hores. Entre el 25 i el 31 d'octubre es van declarar 41 defuncions, 15 la setmana anterior.

El risc de rebrot segueix disminuint fins als 826 punts (-51), mentre que la setmana del 18 al 24 era de 1.083. L'Rt baixa 18 centèsimes i se situa en l'0,94 (1,49 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 433,05 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 909,57. Hi ha 320 persones ingressades (+9),70 de les quals a l'UCI (+5). Els ingressats en l'últim interval van ser 276, 61 a l'UCI. La setmana anterior van ser 204 els hospitalitzats, 15 de més greus.



Regió sanitària de Barcelona: El risc de rebrot baixa 39 punts i l'RT se situa per sota de l'1

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 58.600 (693 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 66.804 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.746 persones a l'àrea, 11 més.

El risc de rebrot segueix baixant, ho fa 39 punts en 24 hores i se situa en 717. El de la setmana del 18 al 24 d'octubre era de 931. L'Rt baixa cinc centèsimes fins al 0,98 (la setmana anterior era d'1,46), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 349,19 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 743,61, pels 643,93 de la setmana anterior. A la regió hi ha 453 persones ingressades (-8), 98 dels quals a l'UCI (+3).

La setmana del 25 d'octubre al 31 es van notificar 108 morts i van ingressar 453 persones, 94 dels quals a l'UCI. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 60, i van ingressar 353 persones, de les quals 67 a les unitats de crítics.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot cau 43 punts, 13 morts més i 858 ingressats (+22)

La regió metropolitana nord suma 64.645 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (895 més que en l'últim balanç) i 71.063 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.278 morts des de l'inici de la pandèmia (+13).

El risc de rebrot cau 43 punts en 24 hores i se situa en 786. Durant l'interval de set dies anterior era de 996. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa sis centèsimes, fins al 0,95. La setmana del 18 al 24 d'octubre va ser d'1,43.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 404,82 per cada 100.000 habitants, quan era de 434,78 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 839,59 i era de 705,57 entre el 19 i el 25 d'octubre. Segons les últimes dades, ara hi ha 858 pacients ingressats (+22), 125 dels quals a l'UCI (-6).

Entre el 25 i el 31 d'octubre van ingressar 805 pacients (121 a l'UCI) i es van declarar 82 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 624 (101 a l'UCI) i es van declarar 47 defuncions.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa 18 punts, 2 morts més i 381 hospitalitzats (+26)

La regió metropolitana sud suma un total de 44.196 confirmats per PCR o TA (660 més en les darreres hores) i 50.045 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.578 (+2). Entre el 25 i el 31 d'octubre es van declarar 48 defuncions, per les 40 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 18 punts i se situa en 710. En el període del 18 al 24 d'octubre va ser de 863. La velocitat de propagació del virus torna a baixar, ho fa tres centèsimes i se situa en 1,03.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 343,46 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 709,29 mentre que en l'interval anterior era de 575,15. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 381 pacients ingressats per la covid-19 (+26), 61 dels quals a l'UCI (+2).

Entre el 25 i el 31 d'octubre van ingressar 328 pacients (54 a l'UCI). La setmana anterior van ser 259 hospitalitzats (50 a l'UCI).



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 62 punts, l'RT baixa però es manté per sobre d'1 i 4 morts més

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 17.676 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 217 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 20.053 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.701 persones en aquesta regió, 4 més que en l'últim balanç. S'han notificat 28 defuncions entre el 25 i el 31 d'octubre, per les 12 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 62 punts i se situa en 851. La setmana anterior era de 1.050. La taxa de reproducció del virus baixa vuit centèsimes i està en 1,02 (la setmana del 18 al 24 d'octubre era d'1,58). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 410,61. La incidència a 14 dies és de 867,62, pels 705,42 de la setmana del 18 al 24 d'octubre.

La regió té 162 persones ingressades (-4), 30 a l'UCI (ídem). En la setmana del 25 al 31 d'octubre hi va haver 163 nous ingressats, 28 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 126 hospitalitzats i 16 a l'UCI.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot disminueix 32 punts i l'Rt cau fins al 0,94

Al Camp de Tarragona s'han registrat 14.905 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 240 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 15.676. En aquesta regió han mort 520 persones, les mateixes que fa 24 hores. Es van registrar 44 defuncions entre el 25 i el 31 d'octubre, 27 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 32 punts en 24 hores, fins als 776, per sota del de la setmana del 18 al 24 d'octubre (1.099). L'Rt també baixa cinc centèsimes fins al 0,94, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 405,48 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 864,87, mentre que en l'interval anterior era de 692,91.

Segons les últimes dades, hi ha 235 pacients ingressats (+4), 40 dels quals a l'UCI (-1). Entre el 25 i el 31 d'octubre hi va haver 222 ingressats, 44 a l'UCI, mentre que la setmana anterior van ser 156 hospitalitzats, 27 a la unitat de crítics.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 67 punts i l'Rt cau 1,4 dècimes

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 3.979 casos confirmats per PCR o antígens (51 més que en el balanç anterior), 4.191 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 78 persones, sense variació des de l'últim balanç. Entre el 25 i el 31 d'octubre es van notificar 5 defuncions, 4 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 67 punts i se situa en 706 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 1000. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 25 i el 31 d'octubre és de 387,72 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 810,83, pels 656,31 de la setmana anterior.

L'Rt baixa 1,4 dècimes fins al 0,92, mentre que la setmana anterior era d'1,59. Segons l'últim balanç, hi ha 58 persones ingressades (+1), 14 a l'UCI (les mateixes que fa 24 hores). Entre el 25 i el 31 d'octubre hi havia 61 ingressats, 13 a l'UCI. La setmana anterior van ser 42 hospitalitzats i 9 a la unitat de crítics.



Regió de Lleida: el risc de rebrot cau 5 centèsimes fins a 0,98

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 16.590 casos confirmats per PCR o antígens, 163 més. Són 17.278 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 344 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Entre el 25 i el 31 d'octubre es van notificar 5 morts, mentre que la setmana anterior van ser 14.

Pel que fa al risc de rebrot, cau 18 punts en les últimes hores i se situa en 635, per sota del registrat la setmana anterior (765). La velocitat de propagació baixa cinc centèsimes i se situa en el 0,98, mentre que la setmana anterior era d'1,32. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 325,76 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 674,75.

Actualment, hi ha 110 pacients ingressats (+4), 25 dels quals a l'UCI (-2). Entre el 25 i el 31 d'octubre els ingressats eren 98 (29 a l'UCI). En l'interval anterior eren 71 els hospitalitzats, dels quals 13 a la unitat de crítics.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot es manté estable i l'Rt roman per sota d l'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.754 casos confirmats per PCR o TA, 25 més, i 1.921 sumant totes les proves. Un total de 46 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, tres més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa un punt en les darreres hores fins a 426. La setmana del 18 al 24 d'octubre estava en 706.

L'Rt puja de 0,82 a 0,83, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 254,93 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 565,53, pels 490,81 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 23 pacients ingressats (+4) i dos a l'UCI (ídem). Entre el 25 i el 31 d'octubre hi havia 21 ingressats (un a l'UCI), i 19 en l'interval anterior, en aquest cas amb dos en estat crític.

Palafrugell, Vic i Balaguer, municipis amb més risc de rebrot

Palafrugell és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.084. En segona posició hi ha Vic, amb 1.764, i en tercera hi ha Balaguer, amb 1.596. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Balaguer (1,82), Olesa de Montserrat (1,67) i Puigcerdà (1,52). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.824), Vic (1.624) i Reus (1.483).