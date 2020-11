El Govern aplicarà restriccions de mobilitat "les vegades que faci falta"

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que el Govern aplicarà les restriccions de mobilitat vinculades a desplaçaments i a trobades socials "les vegades que faci falta per protegir la vida dels ciutadans" si no milloren les dades sanitàries. Aragonès ha comparegut al ple del Parlament i hi ha defensat les decisions preses del Govern encara que siguin "impopulars" perquè "permeten començar a tenir indicadors positius que demostren que els esforços comencen a donar els seus fruits".

Per això, ha avançat que si la situació millora es podran "anar flexibilitzant les mesures", però en funció de l'evolució de la pandèmia de Covid-19 i "de forma molt progressiva". "Les desescalades ràpides no donen un resultat òptim", ha advertit.

Aragonès ha destacat les "mesures valentes" que va adoptar la Generalitat el mes d'octubre i s'ha congratulat per la reducció de la taxa de transmissió de coronavirus. "Estem en un incipient canvi de tendència", ha asseverat. No obstant això, ha alertat que "les dades són preocupants" perquè la ràtio de contagis "és sobre un nombre de casos que és extremadament elevat".

Així, ha fixat com a objectius abaixar la ràtio de transmissió per sota d'1 –aquest dimecres és de 0,96 però ha estat per damunt d'1 la resta de la setmana–, tenir menys de 1.000 contagis diaris –que el sistema pot assumir, ha dit– i no superar els 300 pacients per Covid-19 a les unitats de cures intensives (UCI) dels hospitals. "Si aconseguim aquests indicadors, entrarem en un escenari d'estabilitat que ens permetrà afrontar la recuperació la nostra vida social i econòmica i de la vida social i col·lectiva que hem sacrificat", ha afirmat.

També s'ha referit a les diferents opinions expressades per distints membres del Govern sobre les mesures i les projeccions relatives al coronavirus. Dimarts passat, per exemple, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va assegurar que el teletreball era "obligatori", mentre que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ho va rebaixar a un "deure" de les empreses per la situació sanitària i el titular d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, av dir que és "recomanable". Davant d'això, Aragonès ha cridat a "evitar la polifonia i l'amplificació d'especulacions que només ajuden a crear més incerteses". "Jo mateix assumeixo la voluntat de millorar-ho també en primer persona perquè la situació és prou greu", s'ha compromès.

Precisament Budó ha acompanyat Aragonès al ple d'aquest dimecres i ha intervingut per defensar la interlocució del Govern amb els grups parlamentaris i criticar les decisions preses pel govern espanyol durant la pandèmia. Ha retret a l'Estat que no hagi acompanyat l'estat d'alarma de mesures pal·liatives del tancament i la reducció de l'activitat econòmica i, a la vegada, li ha exigit "canviar totalment de rumb". Budó ha reclamat una moratòria del cobrament d'impostos i dels lloguers, més crèdit i liquiditat per a empreses i autònoms, que les administracions puguin accedir a "tots els tipus de crèdit internacional" i recórrer a l'endeutament.