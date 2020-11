Gairebé 125.000 alumnes no tenen dispositius d'ús personal

Un total de 124.912 alumnes no disposen al seu habitatge habitual de dispositius d'ús personal per a finalitats educatives –ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes- i 85.162 no tenen connexió a Internet de qualitat que garanteixi la formació en línia. Aquests són els resultats de l'enquesta per a la detecció de necessitats digitals de l'alumnat i del personal docent que ha elaborat el Departament d'Educació. D'entre els que no disposen de dispositius, 102.948 són de centres públics i 21.964 de privats. Mentre que pel que fa a la connexió, 73.997 són de públics i 11.165 de privats.

L'enquesta s'ha fet en un univers de 3.084 centres (2.318 públics i 766 privats), dels quals 127 no han informat. Gairebé el 96% dels centres sí ha facilitat a Educació la informació sobre la situació d'aquests alumnes.

Els resultats indiquen on és que s'ha de prioritzar l'entrega d'aquests dispositius i aquestes connexions, que hac començat aquesta setmana. En concret, aquest dimecres s'han començat a repartir 15.000 connectivitats entre alumnes i arribaran 23.000 ordinadors per a docents. El conseller Josep Bargalló va garantir aquest dimarts que els 300.000 ordinadors promesos a partir de secundària s'entregarien abans de Nadal.

Aquest dimecres, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha reconegut la complexitat del procés però ha garantit que es prioritzarà el alumnes més vulnerables. Ha alertat però que la situació actual, amb la reducció de la presencialitat a la postobligatòria, no és la mateixa que al març, quan tot es va passar a fer en línia. Aixi, ha dit que si segueix la indicació d'Educació de fer dies alterns, els dies que els alumnes no van al centre no tenen perquè tenir exclusivament feina a realitzar amb dispositius sinó que poden fer altres tasques guiades durant les jornades presencials.