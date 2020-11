fons covid-19 L'oposició urgeix a Vergés i El Homrani aclarir com van utilitzar els fons per la COVID-19 als geriàtrics

? Ciutadans, PSC, comuns i PPC van presentar ahir una sol·licitud de compareixença d'urgència perquè els consellers de Salut, Alba Vergés, i de Treball, Chakir El Homrani, expliquin al Parlament com es van usar els fons covid-19 de l'Estat en l'àmbit dels geriàtrics. Concretament, demanen que els consellers compareguin davant la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències geriàtriques durant la pandèmia. Els socialistes ja van intentar accelerar la compareixença de Vergés i El Homrani davant la comissió aquesta mateixa setmana, però els grups independentistes ho van frenar. El grup PSC-Units confien que tirarà endavant perquè seria «un escàndol» que negués una petició de compareixença signada per quatre grups. La idea dels grups signants és que els titulars expliquin en seu parlamentària com es van gestionar els geriàtrics durant la primera onada de la covid-19, quan van ser un dels focus de contagi. Així mateix, se'ls requerirà que aclareixin què hi ha de cert en les informacions aparegudes en el marc de l'operació Volhov.