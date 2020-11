El coronavirus també retrocedeix a Catalunya, on els contagis cauen fins a 3.710 en un dia

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya es va situar ahir en 0,96, és a dir, que cada infectat contagia menys d'una persona de mitjana, de manera que la pandèmia comença a contreure's, com indica que els nous contagis han caigut en les últimes 24 hores a 3.710, quasi 2.000 menys que la mitjana de les últimes setmanes.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre d'hospitalitzats per coronavirus encara creix i són 2.732 les persones ingressades en centres sanitaris catalans, 61 més que dimarts, tot i que s'ha estabilitzat el nombre de pacients greus que estan a l'UCI, 489, un menys que el dia abans.

El nombre de morts, però, no deixa de créixer i des de l'inici de la pandèmia han mort ja 14.312 persones per coronavirus a Catalunya, 38 d'elles reportades en les últimes 24 hores.

Es tracta del setè dia consecutiu que es redueix la velocitat de propagació del virus i, segons els epidemiòlegs, ara es tracta de mantenir per sota d'1 l'Rt i anar disminuint aquest indicador de mica en mica perquè a poc a poc això incideixi en un menor nombre de contagis, menys hospitalitzats, que baixin els pacients greus i finalment que això es noti en un descens de la mortalitat.

Els epidemiòlegs consideren que aquesta millora epidèmica es deu als efectes de les mesures de tancament de bars, restaurants i centres d'estètica decretat el 16 d'octubre i que es comença a notar l'efecte també del toc de queda nocturn, mentre que esperen que en els propers dies es noti l'efecte del tancament de teatres, cinemes i gimnasos, la reducció de l'aforament comercial i el tancament perimetral i per municipis el cap de setmana.



Situació als geriàtrics

D'altra banda, un total de 152 residències de gent gran, que suposen el 14,5% de les 1.047 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, un centenar més que fa quinze dies, amb persones infectades i classificades amb el color «vermell», segons dades del Departament de Salut recollides per Efe.

Uns altres 123 geriàtrics –65 més que fa quinze dies–, un 11,7% del total, tenen contagiats, però són casos controlats i estan en fase d'estabilització, mentre que la gran majoria, 772, és a dir, un 73,7% de totes les residències, estan lliures de virus.

El Departament de Salut classifica les residències per colors: vermell per a les que encara no han controlat la pandèmia, groc per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per a les que no tenen cap contagiat.

La Regió Metropolitana Sud és la que té en té més (38), seguida de Barcelona, amb 37, i Metropolitana Nord, amb 26, mentre que n'hi ha 15 a Lleida i 14 al Camp de Tarragona. A Girona n'hi ha set.