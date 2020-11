La comitiva judicial desallotja la dona de Mainat de la casa familiar

Una comitiva judicial va entrar a les vuit del matí d'ahir a l'habitatge del productor de televisió Josep Maria Mainat, al barri barceloní d'Horta, per procedir al desallotjament de la seva encara dona, Ángela Dobrowolski, tal com va ordenar el jutjat de família que tramita el divorci del matrimoni, pares de dos nens. La magistrada va acordar que la dona, acusada d'intentar assassinar l'exmembre de la Trinca injectant-li insulina, havia d'abandonar el domicili conjugal, en haver-se atorgat a Mainat l'ús de la residència i la custòdia dels fills en comú. La dona té també prohibit acostar-se a menys de 1.000 metres del productor i dels seus fills, així com la retirada del passaport i compareixences al jutjat.



Canvi de pany

Després de l'arribada de la comitiva judicial, uns operaris han canviat el pany de la porta principal de la casa, on la nit anterior havia dormit Dobrowolski. Al cap d'una hora i mitja, la dona va sortir conduint el seu cotxe i en companyia dels seus dos advocats. Els lletrats van intentar frenar el desallotjament, però no ho van aconseguir. «La llei no és igual per a tothom», van explicar fonts de l'entorn de la dona. Dimarts, Dobrowolski va començar a treure mobles i altres estris de la casa amb l'ajuda d'uns amics. Els van carregar en tres furgonetes i els van traslladar a la nova vivenda de la dona, de la qual es desconeix la ubicació. En els últims dies, les càmeres de televisió han sigut un element més del paisatge del carrer de Feliu i Codina, on hi ha la casa. Ahir al matí, la Guàrdia Urbana i els Mossos van tallar el carrer on hi ha el xalet per facilitar el desallotjament. I tot això enmig d'un canvi d'advocats. Aquesta mateixa setmana, la dona de Mainat ha trencat la relació amb l'advocat Jorge Albertini, en no estar d'acord amb com estava portant la defensa.