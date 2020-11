Els turistes estrangers disminueixen un 86,3% a Catalunya

El nombre de visitants internacionals a Catalunya ha caigut un 86,3% al setembre, fins a 276.064 persones, segons les dades de moviments turístics en fronteres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya és la primera destinació dels turistes de l'Estat, amb un 24,2% del total. Els principals països de residència dels visitants són França, amb un 44,6% del total. En els nou primers mesos de l'any, Catalunya ha acollit 3,5 milions de persones, un 77,7% menys que en el mateix període de l'any anterior. En aquest cas, Catalunya és també la regió amb més turistes d'Espanya, seguida de Canàries, amb 3,3 milions de visitants, i Andalusia, amb gairebé 2,5 milions.

Al setembre, Espanya ha rebut la visita d'1,1 milions de turistes internacionals, un 87,1% menys que en el mateix mes de l'any passat. França és també el principal país de residència dels turistes estrangers, amb 389.773 visitants i una quota del 34,2% del total. Tot i això, el nombre de visitants procedents d'aquest país ha caigut un 60,4% respecte al mateix mes de l'any passat. Regne Unit i Alemanya són els següents països amb més turistes a l'Estat. El Regne Unit aporta 161.899 visitants, un 92,3% menys en taxa anual, i Alemanya 90.495, un 92,8% menys.

La primera destinació al setembre a l'Estat és Catalunya, amb 276.064 turistes. A aquesta la segueix la Comunitat Valenciana, amb 185.256 visitants i un descens del 81,7%. La tercera comunitat de destinació principal per nombre de turistes és Andalusia, amb 179.214 visitants i una disminució anual del 87%.

Els principals motius per viatjar a Espanya han estat l'oci i les vacances, per a 902.098 turistes, un descens anual del 88,6%. Per negocis i motius professionals han arribat 75.545 persones, un 85,5% menys, mentre que per altres motius, 163.543 visitants, un 57,4% menys.