Senserrich (PDeCAT) i Vilanova (JxCat) rellevaran Torra i Pujol al Parlament

L'exdirigent del PDeCAT Maria Senserrich reemplaçarà Quim Torra com a diputada al Parlament i el líder d'Els Verds-Alternativa Verda, Santiago Vilanova, farà el mateix amb l'acta d'Eduard Pujol, que va deixar el seu càrrec per un possible cas d'assetjament sexual.

Així ho han explicat a Efe fonts del PDeCAT, que han afegit que s'espera que aquests canvis es materialitzin a la cambra catalana la propera setmana.

Senserrich va ser diputada de Junts pel Sí en la passada legislatura i va arribar a ser membre de la direcció del PDeCAT, fins que va decidir abandonar la política al setembre de 2018 per iniciar "una nova etapa professional".

En plens preparatius per a les pròximes eleccions catalanes, després del cisma entre PDeCAT i JxCat, Senserrich, que va concórrer al número 27 de la candidatura de JxCat per Barcelona, prendrà ara l'acta de diputada al Parlament que va quedar vacant per l'inhabilitació com a diputat de Torra el passat mes de gener.

Amb l'entrada de Senserrich, persona de confiança del president del PDeCAT, David Bonvehí, la formació demòcrata passarà a tenir cinc diputats al Parlament: Marc Solsona, Lluís Font, Narcís Clarà, Montserrat Macià i la pròpia Senserrich.

Per la seva banda, Santiago Vilanova reemplaçarà Eduard Pujol com a diputat al Parlament després que dilluns passat JxCat el suspengués de militància, l'apartés del seu càrrec com a portaveu i el forcés a renunciar a l'escó en rebre denúncies que apunten a un possible cas d'assetjament sexual.

La vacant de portaveu de JxCat al Parlament serà ocupada per la fins ara portaveu adjunta, Gemma Geis, que al seu torn cedirà el seu lloc al també diputat del grup Josep Maria Forné, segons va informar la formació dilluns passat.