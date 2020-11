El risc de rebrot baixa 50 punts en les últimes 24 hores a Catalunya i se situa en els 785, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, disminueix una dècima fins a l'1,02, mentre que la incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara en 803,95.

En paral·lel, s'han declarat 6.125 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 247.694 des de l'inici de la pandèmia per coronavirus. L'11,87% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 134 noves morts, amb un total de 14.274. Pel que fa a la situació als hospitals catalans, hi ha 2.671 pacients ingressats per covid-19 (-16), 490 dels quals a l'UCI (+9).