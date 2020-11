La llei d'educació blindarà la immersió lingüística a Catalunya

La futura llei d'educació que s'està cuinant al Congrés eliminarà la referència expressa que diu que el castellà ha de ser la llengua vehicular en l'ensenyament, fruit d'un acord entre el PSOE, Unides Podem i ERC que busca blindar el sistema d'immersió lingüística a Catalunya. Fonts republicanes expliquen que han pactat una esmena amb els partits que sostenen el Govern per canviar el redactat de la norma que, una vegada entri en vigor, obligarà els alumnes i les alumnes a conèixer perfectament tant el català com el castellà, una cosa que ja passa en l'actualitat.

Aquest acord suposa un nou gest d'acostament de socialistes i podemistes amb ERC en vigílies de la primera votació dels Pressupostos del 2021. Els republicans encara no han confirmat si presentaran una esmena a la totalitat a aquests comptes, una cosa per a la qual tenen de termini fins divendres. Serà el dia abans, dijous, quan la iniciativa sobre la immersió lingüística es voti en la ponència del Congrés que està analitzant les esmenes a la llei educativa.

Ara mateix, tal com està redactada la llei d'educació, les administracions educatives han de garantir «el dret dels alumnes i les alumnes a rebre ensenyaments en castellà, llengua oficial de l'Estat, i en les altres llengües cooficials als seus respectius territoris». «El castellà i les llengües cooficials tenen la consideració de llengües vehiculars, d'acord amb la normativa aplicable», es destaca en la norma. Una vegada eliminada la menció expressa al castellà, es blinda tant la immersió lingüística catalana com la llei catalana, que estableix que a Catalunya la llengua vehicular per a l'aprenentatge és el català.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, afirma en un tuit que «més enllà del soroll hi ha política», amb referència al debat sobre aquesta esmena. Per la seva banda, el portaveu parlamentari d'Unides Podem, Pablo Echenique, va assegurar que desconeix l'esmentada esmena, però va afegir que «caldrà estudiar-la». «Nosaltres, a diferència dels partits de la dreta, no estem en contra de la immersió, perquè pensem que beneficia les files treballadores», va argumentar.

Per la seva banda, el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va mostrar la seva total oposició a aquesta esmena perquè, segons la seva opinió, «suposa l'expulsió del castellà» de les aules catalanes. El Govern també busca els vots de Ciutadans per tirar endavant els Pressupostos.



La llei vigent

En l'actual llei educativa, la Lomce o «llei Wert», s'estableix que «el castellà és llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat i les llengües cooficials ho són també a les respectives comunitats autònomes, d'acord amb els seus estatuts i normativa aplicable». «L'administració educativa haurà de garantir una oferta docent sostinguda amb fons públics en què el castellà sigui utilitzat com a llengua vehicular en una proporció raonable», conclou.

Correspon, segons la Lomce, a l'Alta Inspecció de l'Estat «vetllar pel compliment de les normes sobre utilització de llengua vehicular en els ensenyaments bàsics». I, tot i que després va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional, la norma establia una disposició addicional 38 per la qual les comunitats pagarien el centre concertat o privat a aquelles famílies que no poguessin escolaritzar els seus fills en una escola pública amb el castellà com a llengua vehicular.