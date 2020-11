Investiguen un pla de Waterloo per reclutar funcionaris independentistes

La Guàrdia Civil sospita que l'informàtic de Waterloo Jaume Cabaní, que el jutge vincula amb el presumpte desviament de fons públics a Waterloo, estaria buscant un sistema perquè la Generalitat pogués reclutar funcionaris afins a la independència de Catalunya. En un informe remès al titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la causa, l'institut armat considera que Cabaní estaria treballant en un sistema de selecció de personal per a l'administració catalana amb l'objectiu de contractar aquelles persones que «puguin servir als objectius del Consell per la República».

Segons el sumari del cas, Cabaní va enviar l'agost passat un correu electrònic a un representant de l'empresa nord-americana Converus, que ofereix una aplicació per avaluar la credibilitat de persones amb un sistema similar al del polígraf i detectar si algú no està dient la veritat.

En aquest missatge, que l'informàtic va enviar des de l'adreça de correu de Cataliza, una societat que ha creat recentment a Estònia amb seu a Brussel·les, explica que és propietari d'una empresa que es dirigeix al mercat catalanoparlant, que alguns dels seus clients són partits polítics i que planeja treballar per al Govern en la implementació d'un centre de reclutament de personal.

D'acord amb la Guàrdia Civil, dels correus electrònics que Cabaní intercanvia amb la companyia Conversus es desprèn que l'informàtic «pretén contractar els serveis d'aquesta empresa -que compta amb experts en proves policials- que podrien utilitzar per a la selecció de personal de la Generalitat».



Garantir el patrimoni

«Amb aquesta aplicació no és descartable que pretenguin perfeccionar els sistemes de selecció de personal contractant aquelles persones que puguin servir als objectius de Consell de la República», conclou l'institut armat.

Per al cos això explicaria per què Cabaní, per a qui el jutge ha expedit una ordre europea de recerca, està «preocupat» en garantir la seguretat del seu patrimoni a Espanya, ja que és «conscient» que «les seves activitats podrien constituir algun tipus d'il·lícit penal».

L'informe de la Guàrdia Civil també posa en relleu que «el control de Mossos i policies locals és fonamental per garantir el control del territori» tal com, al seu entendre, s'ha acreditat durant el judici del procés, que va condemnar la cúpula independentista, en la causa a l'Audiència Nacional contra el major Josep Lluís Trapero, finalment absolt, i en la qual dirigeix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona sobre els preparatius del referèndum de l'1-O.



Subvencions públiques

Cabaní s'hauria traslladat a Bèlgica a principis del 2018 i registrat com a informàtic en l'anomenada Casa de la República, la residència a Waterloo de Puigdemont, de manera que el jutge li atribueix un paper clau en la transferència de diners a l'expresident català mitjançant moneda digital i en la creació d'una «república digital» per eludir els controls de l'Estat.

En base als informes de l'institut armat, se sospita que hauria rebut fons d'entitats amb subvencions públiques, com ara la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, que després hauria transformat en bitcoins i utilitzat per sufragar algunes de les despeses de Puigdemont, com el pagament dels honoraris dels seus advocats.