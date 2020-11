Investiguen si la Generalitat va permetre obres il·legals a la delegada a Berlín

La Fiscalia investiga si la Generalitat va permetre que la seva delegada a Alemanya, Maria Kapretz, tirés endavant unes obres presumptament il·legals que va realitzar per fer més gran una masia de la seva propietat a Cercs (Berguedà) en anul·lar una resolució que obligava a enderrocar els treballs de remodelació.

Tal com ha avançat El Mundo, el fiscal coordinador de Delictes Urbanístics de Barcelona, Antoni Pelegrín, investiga el paper del Departament de Territori i Sostenibilitat en unes obres que Kapretz, exregidora d'ERC a Cercs, va portar a terme per fer més gran sense permís una masia protegida com a bé d'interès local.

En concret, s'estudia, arran de la denúncia, la rectificació de la conselleria –llavors en mans de Convergència i actualment gestionada per JxCat, socis d'ERC al Govern–, que el 2014 va comminar Kapretz a derruir l'ampliació de la finca per no respectar la normativa, però que se'n va desdir al febrer del 2019.

Kapretz, delegada a Berlín des del 2016, havia executat unes obres d'ampliació de la seva masia del segle XIX –un porxo i una segona planta habitable–, que està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local i aixecada en sòl no urbanitzable, sense la pertinent llicència quan encara era regidora a Cercs i consellera comarcal del Berguedà per ERC.

Per aquest motiu, la Generalitat la va instar a ensorrar l'ampliació i es va reservar l'opció d'imposar un multa d'entre 300 i 3.000 euros si no complia l'ordre.

No obstant això, davant les al·legacions presentades per Maria Kapretz, es va acabar paralitzant l'enderroc fins que acabés el procediment i la resolució sigui ferma.