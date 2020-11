ERC anuncia una querella contra «l'espionatge polític» per l'operació Volhov

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar ahir que els republicans passaran a «l'atac» i impulsaran accions legals i polítiques contra la «guerra bruta i l'espionatge polític» que al seu parer desenvolupa l'Estat contra l'independentisme, a qui va reclamar una «acció antirepressiva conjunta». En roda de premsa des de la seu d'Esquerra, Vilalta no va concretar en què es traduiran aquestes accions legals i contra qui aniran dirigides, si bé els republicans no descarten cap opció i es plantegen impulsar-les tant en l'àmbit espanyol com internacional.

«Enmig d'una crisi pandèmica, hem vist com l'Estat, amb tot el seu pes, torna a atacar i les clavegueres tornen a actuar, amb total impunitat com sempre. Avui els diem que respondrem amb més convicció, que volem passar a l'atac i prendre la iniciativa», va asseverar la portaveu d'ERC.

La dirigent republicana va qualificar «d'invenció de la Guàrdia Civil avalada per la justícia espanyola» la causa que indaga el desviament de fons públics per pagar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, i que es va plasmar en diverses detencions, entre les quals la de l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell.

Vilalta va qualificar de «muntatge policial» aquesta investigació i va assenyalar directament al tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, a qui va titllar de «creador de farses», ja que «tot el que té la seva autoria és pura invenció». La dirigent va carregar contra aquesta «guerra bruta» i «causa general contra l'independentisme».