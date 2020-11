Catalunya albira una desescalada diferent: «No podem fer un altre Sant Joan»

La Direcció General d'Atenció al Govern descarta per ara el confinament domiciliari. La portaveu en funcions, Meritxell Budó, confia que les mesures actuals ja seran «suficients» per doblegar la corba de la covid-19, i albira una desescalada diferent a la del mes de juny: «No podem fer un altre Sant Joan», va subratllar durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu. Budó va insistir que el Govern decreta mesures i treballa per pal·liar els efectes de la pandèmia en els teixits econòmic, productiu, social, cultural i sanitari. La consellera va demanar a La Moncloa que apliqués més mesures, i per exemple suspengués l'execució de desnonaments durant l'estat d'alarma, o en transferís a la Generalitat la competència per fer-ho.



No es descarta «cap escenari»

El Govern defensa que les mesures adoptades fins ara podrien ser «suficients» per aplanar la corba de la covid-19, de manera que no caldria aplicar un confinament total i domiciliari, com al març, almenys de moment. L'executiu en funcions, però, continua sense descartar formalment «cap escenari». Budó va insistir a demanar que no es repeteixin els errors de la desescalada de l'estiu quan s'aixequin algunes de les restriccions aplicades. Així mateix, va avisar que caldrà pactar amb els sectors afectats com poden anar reobrint per no tornar a incrementar els contagis.

Des del Govern central també rebutjen, de moment, un confinament domiciliari com el que ja han sol·licitat el Principat d'Astúries, Ceuta i Melilla i estudien altres comunitats. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a Canal Sur Radio, va demanar esperar fins al pròxim 9 de novembre, quan es compliran 15 dies des de l'aplicació del nou estat d'alarma per prendre una decisió.



Més recursos econòmics

La portaveu també va reclamar al Govern espanyol que adoptés més mesures «de manera immediata». Entre aquestes, la consellera també va demanar a l'Estat que destinés més recursos econòmics per promoure plans de rescat als sectors més afectats per la pandèmia, com ara amb moratòries d'impostos o en matèria fiscal.

Budó, finalment, va tornar a criticar que el nou estat d'alarma no fos «descentralitzat», tot i que Sánchez afirmés que les autonomies tindrien prou marge de maniobra. La consellera en funcions va demanar a Madrid que donés «més competències» perquè les autonomies tinguessin la capacitat que se'ls demana per prendre decisions i aplicar mesures anticovid-19. «Trobem a faltar que ens donin les competències d'una gestió descentralitzada. O ens donen els recursos i les competències, o bé que l'estat d'alarma sigui descentralitzat», va concloure Budó.