Vendrell titlla la detenció de «muntatge» i Soler veu «delirant» el vincle amb Rússia

L'exdirigent d'ERC Xavier Vendrell va qualificar de «muntatge» la seva detenció dimecres per presumpte desviament de fons per finançar el procés independentista, mentre que l'empresari editor Oriol Soler veu «delirant» que se'l vinculi amb el Govern rus en el marc de la mateixa investigació. Ho van dir en una entrevista a TV3 després que la setmana passada la Guàrdia Civil els detingués a ells, a l'exdirigent de CiU David Madí i a l'historiador Josep Lluís Alay en una investigació a persones relacionades amb partits i organitzacions independentistes i amb possibles vincles amb Tsunami Democràtic.

Vendrell va assenyalar que els investigadors «busquen coses que no són», va explicar que ell no s'ha beneficiat de cap contracte públic mentre ERC ha estat al Govern i va afegir que no va participar en cap decisió sobre l'1-O perquè llavors ja no ocupava cap càrrec electe. «No té cap sentit. Jo li puc assegurar que si no fos independentista no hagués dormit a la comissaria de Travessera de Gràcia», i va defensar que l'objectiu d'aquestes detencions va ser «fer por».

Per la seva banda, Soler va expressar el seu convenciment que es tracta d'una operació policial que «no té res a veure amb el que va passar, sinó amb el que volen que passi, i això explica que l'operació sigui tan poc fonamentada i rigorosa».

El director general del grup editor Som va assegurar que «s'inventen aquesta operació per poder entrar a les cases, agafar unes coses i d'aquí a un temps veurem què han agafat als ordinadors i als mòbils». Es va confessar «independentista» i «compromès amb el moviment independentista», però va negar les acusacions que li atribueix el jutge de desordres públics i de malversació de fons.

«El jutge afirma que hi ha tres milions d'euros de subvencions que s'han malversat, però no és cert i es pot comprovar al portal de transparència de la Generalitat», va apuntar Soler, tot afegint que, després d'escorcollar el seu domicili, els agents de la Guàrdia Civil van registrar una empresa que està a la banda de casa: «No té res a veure amb la meva empresa, sinó que és una empresa de la meva dona i finalment el jutge va ordenar que se suspengués aquest escorcoll».

Soler va explicar també que «durant tres dies cinc persones estaven esperant a la seu de Som per facilitar la documentació que necessitessin, i finalment la Guàrdia Civil no es va presentar».

Preguntat per si formava part de l'«estat major» de Carles Puigdemont, tal com assegura el jutge, Soler va respondre que ell és un «emprenedor activista» i que ha fet el que «m'han demanat per afavorir el procés independentista, com tanta altra gent», si bé va negar ser «el cervell a l'ombra del procés».



El viatge a Sant Petersburg

Sobre el seu viatge a Sant Petersburg, recollit en la investigació policial, va assegurar que cada any s'emporta un dels seus quatre fills de vacances i aquell any es va emportar la seva filla Ona a la ciutat russa durant quatre dies. Des de llavors, assenyala, no ha anat mai més a Rússia. «És evident que és una broma la trama russa del procés», apuntada també pel jutge,va considerar.

També es va referir a la naturalesa del moviment Tsunami Democràtic, que va sorgir quan es va empresonar els dirigents d'Òmnium Cultural i l'ANC i «llavors la societat civil catalana va haver de preparar alguna cosa per respondre a la sentència del procés, i per això ho va fer sense president, sense seu per escorcollar i sense comptes corrents per poder intervenir».

Finalment, en un to molt autocrític sobre el moviment independentista català, Soler va reconèixerque «sobrevalorem les nostres forces i infravalorem les de l'Estat espanyol».