Vendrell diu que les acusacions contra ell són «infundades» i que les «desmuntarà»

L'exconseller i empresari Xavier Vendrell, detingut per la Guàrdia Civil en el marc de l'operació que investiga el suposat desviament de fons públics per a les despeses de Carles Puigdemont a Waterloo, va afirmar ahir que les acusacions contra ell «són infundades» i que les «desmuntarà una a una» amb documents.

L'exconseller d'ERC és una de les vint persones detingudes dimecres passat per la Guàrdia Civil per aquest suposat desviament de fons públics per abonar les despeses de l'expresident català, causa que investiga el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona.

Vendrell, que romania en dependències de la comandància de la Guàrdia Civil des de dimecres, va passar divendres a disposició judicial, i el jutge va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs. El jutge va acordar deixar en llibertat amb càrrecs als nou detinguts que finalment van passar a disposició judicial, després que tots ells s'acollissin al seu dret a no declarar i que la Fiscalia no demanés mesures cautelars.

En declaracions a Catalunya Ràdio, l'exconseller i empresari va assegurar ahir que totes les acusacions formulades contra ell són «infundades» i que les «desmuntarà una a una» amb documents que ja està preparant amb el seu advocat.

Va atribuir la seva detenció i el fet que el jutge l'investigui al fet de ser independentista: «No tinc cap dubte que si no fos independentista no m'haurien vingut a buscar. Això segur, seguríssim», va asseverar. En aquest sentit, va opinar que aquesta investigació contra ell i la resta dels detinguts dimecres passat és «un muntatge que forma part d'aquesta causa general contra l'independentisme».

Vendrell, d'altra banda, va criticar que la investigació inclogui enregistraments «personals, amb la família, amics...». Preguntat si creu que hi ha una trama per pagar l'exili de Puigdemont, va contestar: «Estic convençudíssim que no».



«Relat esperpèntic»

Per la seva banda, l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, un dels detinguts en l'operació contra l'entorn de Puigdemont per desviació de cabals públics, va explicar que la seva defensa estudia accions contra el seu arrest ja que, segons ell, la Guardia Civil hauria procedit sense ordre judicial. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el regidor d'ERC va apuntar que ser independentista «segurament ha ajudat» a veure's embolicat en un «relat esperpèntic», a propòsit de l'operació, que també fa referència a una suposada trama russa.