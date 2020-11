Salut avisa que els pacients covid arribaran als 900 en 15 dies, el doble que ara

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha advertit aquest dissabte que els pacients amb covid ingressats a les UCI catalanes es doblaran en les properes dues setmanes, arribant als 900. Segons les seves previsions, hi haurà, com a mínim, 14 o 15 dies de males notícies als hospitals, perquè és el que triguen a fer efecte les mesures restrictives de la mobilitat.

En una entrevista a RAC-1, Comella ha reconegut que s'estan començant a desprogramar operacions, però esperen no arribar al col·lapse ni haver de muntar hospitals de campanya. "Estarem obligats a no poder atendre adequadament altres malalties", ha avisat. Per això, diu que és molt important el comportament ciutadà per combatre la malaltia, i quan abans ho entengui la població, abans s'acabaran les restriccions.

A més, ha afegit que hi haurà una tercera i una quarta onada, i per això serviran els cinc nous hospitals que s'estan construint. Tot i això, admet que hi ha "un problema estructural a Catalunya de poca producció de personal sanitari i per això es va a buscar a països com Xile".