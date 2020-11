Els Mossos admeten que «no havien previst la violència» dels aldarulls de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van admetre ahir que els aldarulls i saquejos que van tenir lloc divendres a la nit al centre de Barcelona no se'ls esperaven, i van haver d'adequar la seva reacció sense preveure-la. Alícia Moriana, comissaria de la regió metropolitana nord del cos, així ho va reconèixer en una entrevista al 3/24 en valorar l'operatiu i els fets succeïts després de la protesta de col·lectius afectats per les restriccions derivades de la covid-19. «Érem conscients que hi havia una concentració feta per xarxes i teníem sospites que podria haver-hi grupuscles de persones amb caire més radical, però no havíem previst la violència que aquestes persones han exercit», va admetre la comissària.

I és que, segons els Mossos, amb els manifestants pacífics de col·lectius que protestaven per les mesures restrictives preses pel Govern s'hi van barrejar «grups més radicals» que res tenien a veure amb les reivindicacions que havien originat les convocatòries. «De moment estem investigant i hem d'analitzar tota la informació, però és cert que hi havia alguns grups vinculats a l'extrema dreta», va dir. Moriana va comentar que els Mossos havien preparat «un dispositiu preventiu i reactiu» en previsió que pogués haver algun grup radicalitzat, i que per això van fer «un filtratge amb equips d'ordre públic» a les entrades a la plaça Sant Jaume, gràcies al qual es van «detectar objectes contundents com bengales, ampolles, pintura o petards». Però més tard, els fets van superar les expectatives i els aldarulls van acabar desenvolupant un caràcter violent que no els Mossos esperaven, arribant a saquejar dues botigues de material i roba esportives. Vist com va anar el dispositiu d'aquest divendres, la comissària va assegurar que el cos policial haurà d'autoesmenar-se. «Una de les coses que caracteritza els Mossos es la transparència i l'autocrítica. I en base a això, ens toca analitzar tota la informació, fer totes les diligències i investigacions que hem de fer, i aprendre i estar més preparats per afrontar possibles situacions en el futur», va concloure.



Denúncia de pintades antisemites

D'altra banda, la Generalitat va anunciar ahir a la nit que denunciarà davant la Fiscalia de delictes d'odi les pintades antisemites a durant els aldarulls de divendres.