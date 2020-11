El Govern avisa que per votar en dos dies cal canviar la llei

La líder de CatECP, Jéssica Albiach, proposa que les eleccions es puguin celebrar durant dos dies. En una entrevista a Catalunya Ràdio, va argumentar divendres que així s'esglaonaria la participació als col·legis. Fonts del Govern consultades per l'ACN avisen que aquesta via comportaria modificar la llei electoral espanyola (LOREG) o crear una llei parcial catalana. El pla d'Exteriors per unes eleccions «amb seguretat per la salut, garanties pel vot i legitimitat democràtica» ja està en mans del Procicat, que l'ha d'aprovar properament. El protocol final es debatrà a la taula on els partits podran fer propostes. El Govern no contempla ara unes eleccions en doble jornada i defensa que votar en un sol dia és «viable» amb les mesures del pla.

Els comuns ja van demanar una reunió al president del Parlament, Roger Torrent, amb tots els grups de la cambra per abordar l'escenari electoral i les mesures de sanitat i participació ciutadana.



Situacio sanitària

El grup que capitaneja Albiach considera que el 14-F, data prevista pels comicis, la situació sanitària continuarà sent complicada. Per això, CatECP proposa que les eleccions se celebrin en dos dies, a més d'altres idees com ara establir franges horàries i agilitzar el vot per correu -dues opcions que el Govern ja contempla al pla-, entre d'altres apostes per garantir el dret de participació.

Fonts dels comuns van explicar a l'ACN que volen traslladar aquestes propostes als grups parlamentaris, i que també les podrien fer arribar a la taula de partits. Aquest espai el formen el Govern i els presidents i portaveus de les formacions polítiques, i està previst que es torni a reunir un cop el Procicat hagi estudiat i aprovat el pla d'Exteriors, i hagi redactat el seu protocol final -es calcula que a mitjans de novembre.



El PP no descarta anar amb Cs

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, a argumentar que no creu que s'arribin a celebrar les eleccions a Catalunya el proper 14 de febrer per la situació derivada de la pandèmia del coronavirus i perquè JxCat «farà tot el possible per no convocar-les».

En una entrevista a la COPE que va recollir ahir Europa Press, quan li van preguntar per una possible coalició electoral amb Cs, el dirigent ha dit que tots dos partits tenen moltes diferències als seus programes i que «l'aproximació excessiva de Cs al PSC» la dificulta, tot i que no descarta cap escenari.

D'altra banda, el representant popular va lamentar que Catalunya «ha perdut el lideratge econòmic a Espanya» i va qualificar d'absurda la llei nacional per limitar el preu dels lloguers.