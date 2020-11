La Generalitat veu "molt probable" que els alumnes s'hagin d'abrigar per poder ventilar les aules

El director general de centres públics de la Generalitat de Catalunya, Josep González-Cambray, ha considerat "molt probable" que els alumnes hagin d'anar abrigats a classe per poder mantenir obertes les finestres i ventilar l'aire, com a mesura contra el coronavirus. En una entrevista de 'Rac 1' d'aquest diumenge, Cambray ha assegurat que obriran portes i finestres el mínim temps possible, però que si ho han d'estar més temps "ho hauran d'estar".

"La ventilació és una mesura importantíssima per minimitzar la propagació del risc, i s'aconsegueix amb la renovació de l'aire" al llarg de la jornada acadèmica, ha valorat. Quan li han preguntat per la possibilitat d'e fer servir màquines renovadores de l'aire, ha dit que es plantegen "totes les mesures perquè les escoles estiguin obertes i siguin segures". Però ha afirmat que encara no s'han comprat: "Estem a l'espera de veure la necessitat. No només és un assumpte econòmic, també és un assumpte de realisme".