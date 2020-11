Detingut el jove que pretenia vendre per Wallapop la bicicleta robada d'un Decathlon durant els altercats a Barcelona

Els Mossos han detingut avui dissabte un jove que va participar ahir a la nit en l'assalt a una botiga Decathlon del centre de Barcelona, on van ser robades diverses bicicletes, durant els disturbis que es van produir després d'una manifestació en contra de les noves restriccions per contenir la pandèmia.



Els Mossos d'Esquadra han precisat que els agents han recuperat la bicicleta que el detingut es va emportar, després que uns joves trenquessin una de les portes d'entrada i irrompessin a l'interior de la botiga d'esports, on es van apoderar de bicicletes, patinets elèctrics i monopatins.



El moment en què els joves assaltaven el Decathlon i s'enduien bicicletes i monopatins va ser captat per un veí i les imatges es van fer virals a les xarxes socials.





Parece que han pillado a uno de los ladrones del saqueo de Decathlon gracias a Wallapop!



Ayer mismo, un tal Hussain puso a la venta la bicicleta color amarillo fluorescente que sale en el video del saqueo.



Una detención que puede ayudar a identificar a más ladrones!

Segons informa La Vanguardia, el jove detingut va posar poc després a la venda la bicicleta robada al portal d'anuncis, el que hauria alertat la policia, després que el fet fos denunciat per alguns internautes en les mateixes xarxes socials.Aquests internautes reproduïen la pàgina de Wallapop en la qual es venia la bicicleta a un preu de 140 euros, en un perfil sota el nom d'"Hussain N.".