Coronavirus: Catalunya registra 6.212 casos i 16 morts més en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat fins a aquest dissabte 262.542 casos confirmats acumulats de coronavirus --234.022 amb una prova PCR--, 6.212 més que en el recompte de divendres, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.

La xifra de morts total se situa en 14.024, 16 més que els que es van registrar divendres: 8.576 en hospitals o centres sociosanitaris, 4.226 a residències, 868 a domicilis i 354 que no es poden classificar per falta d'informació.

Quant als pacients que hi ha ingressats a hores d'ara, la xifra se situa en 2.411, cosa que suposa una reducció de 23 respecte a l'últim recompte.

Hi ha un total de 463 pacients a l'unitat de vigilància intensiva (UCI), 16 més que en el balanç anterior.

La taxa del risc de rebrot ha pujat: aquest divendres aconseguia un nivell de 882, i 24 hores després està en 904.

La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) ha baixat a 1,26, i la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 748,24 per cada 100.000 habitants.

A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 21.391 persones que han donat positiu, de les quals 6.724 han mort i 133 es troben ingressades, 5 d'elles a l'UCI.



PER COMARQUES

A la comarca del Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 90.928 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 5.756 morts, mentre que ara com ara hi ha 660 pacients ingressats --138 d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 890.

A Osona (Barcelona) s'han comptabilitzat 6.993 casos confirmats acumulats de coronavirus des del començament de la pandèmia, amb 395 morts, mentre que ara per ara hi ha 53 pacients ingressats --16 d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 1.691.

Al Gironès (Girona) s'han registrat 8.086 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 226 morts; ara mateix hi ha 51 pacients ingressats, dels quals 14 són a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 1.078.

Al Baix Ebre (Tarragona), des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 1.986 casos confirmats acumulats, dels quals 36 han mort, mentre que ara com ara hi ha 25 pacients ingressats --7 d'ells a l'UCI--, i el risc de rebrot és d'1.180.