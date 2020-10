Barcelona revoca la Medalla d'Or al rei emèrit Joan Carles I

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va revocar ahir la Medalla d'Or de la Ciutat al rei emèrit Joan Carles I, atorgada per la seva contribució als Jocs Olímpics del 1992, amb els vots a favor de comuns i independentistes i en contra de la resta de grups, inclòs el socialista, soci de govern. «No la mereixia el 1992 i no la mereix avui», va argumentar el regidor de Memòria Històrica, Jordi Rabassa (BComú), que va defensar la proposta de revocació amb la qual el consistori barceloní vol reprovar «actituds i comportaments» del «rei fugit, que va ser cap de l'Estat durant gairebé 40 anys per la voluntat del dictador Franco». Aquesta revocació recolza l'acord que va adoptar el ple només amb els vots a favor d'ERC i JxCat i l'abstenció de Barcelona en Comú el passat mes d'agost.