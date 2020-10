Albiach proposa que les eleccions es facin en dos dies per esglaonar la participació

La presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, proposa que s'estudiï si les eleccions previstes per al 14 de febrer es poden celebrar en dos dies, per esglaonar la participació als col·legis electorals. En una entrevista ahir a Catalunya Ràdio, la líder dels comuns al Parlament va opinar que «no passarà res» si l'independentisme supera el 50% de vots. De fet, els comuns aposten «pel 90% que vol blindar la sanitat», i per reclamar un referèndum amb l'Estat. Albiach també demana un «document d'escalada» perquè el Govern aclareixi els diversos escenaris en funció dels contagis i de les mesures previstes, similar als plans de desescalada i les franges horàries de finals de la primavera. Albiach considera que hi ha marge per poder celebrar les eleccions el 14-F perquè queden tres mesos i mig per decidir prou mesures anticovid. per