Espanya registra 25.595 nous positius per covid-19 i suma 239 morts més

El Ministeri de Sanitat ha registrat 25.595 nous positius i 239 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats el dia anterior, amb 35.878 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.185.678 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 306.335 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 12.845, xifra superada per Catalunya amb 24.984 i per Andalusia amb 15.766. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 228.000.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és Madrid amb 1.867. La segueixen Catalunya amb 1.578, l'Aragó amb 1.199 i el País Basc amb 1.173.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 35.878 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 239 més que dimecres. Segons l'últim informe del Ministeri, 857 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 148 s'han produït a Andalusia, 144 a Madrid i 142 a Castella i Lleó. A Catalunya n'hi ha hagut 13.

Des de l'inici de la pandèmia 174.517 persones han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 15.617 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 5.251 hospitalitzats, 377 dels quals a Unitats de Cures Intensives. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 52.667 i 4.085 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 571 persones, 17 a l'UCI. Catalunya comptabilitza 33.298 hospitalitzats (3.308 a l'UCI) i 379 en els darrers 7 dies (27 a l'UCI).

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 18.162 pacients hospitalitzats per covid-19, 642 més que ahir, que ocupen el 14,73% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 4.045 persones (181 més), el 15,99% de llits.

També hi ha 2.482 ingressos en UCI (78 més que dijous), un 26,591% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya, n'hi ha 511 (24 més), el 38,92% del total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.296 persones hospitalitzades per la infecció (53 menys que ahir) i 1.821 han estat donades d'alta (16 menys).

De les 2.296 hospitalitzacions que hi ha hagut en les darreres 24 hores, 492 s'han produït a Catalunya, 404 a Andalusia i 265 a Madrid.