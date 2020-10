Activada l'ordre per confinar els caps de setmana amb permís per anar als cementiris

El DOGC ha publicat aquest divendres poc després de dos quarts d'una de la matinada l'ordre del Govern per activar el confinament perimetral de Catalunya i el dels seus municipis els caps de setmana durant almenys quinze dies. L'ordre manté tancada la restauració, ho està des de fa dues setmanes, i hi afegeix centres comercials, culturals i esportius, a més d'activitats extraescolars (incloent l'esport). L'executiu insta a impulsar el teletreball i recomana l'ensenyament a distància a batxillerat i Formació Professional. El confinament municipal s'aplicarà des de les 6 hores de divendres fins a les 6 hores de dilluns. Es permetran els desplaçaments dintre de la mateixa comarca si es per anar al cementiri el 31 d'octubre i l'1 de novembre.

També es permetran per fer esport en municipis propers. El Govern, davant de l'increment de la pandèmia de coronavirus, recomana quedar-se a casa el màxim possible, i demana també una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència o l'ampliada. L'executiu defineix com a bombolla ampliada el grup de persones de la primera més un o diversos grups acotats de persones, sempre les mateixes, amb els quals es poden relacionar amb diferents finalitats (familiars, laborals, escolars o recreatives).

Pel que fa a les reunions, es manté la prohibició de trobades de més de sis persones. Aquesta limitació no es aplicable al dret a manifestació. Quan la trobada és en espai públic, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes, a excepció dels que es puguin fer en el marc de sortides escolars.

Es tanquen els grans recintes comercials. Poden obrir els establiments que estiguin dedicats a la venda d'alimentació o de productes d'higiene. Els comerços podran obrir si tenen menys de 800 metres quadrats i reduir l'aforament al 30%. Si les botigues són més grans, hauran de reduir la seva superfície comercial. Perruqueries, farmàcies i centres de jardineria podran obrir sense restriccions. També es redueix a un aforament del 30% les cerimònies de tipus religiós o fúnebre.

En l'àmbit laboral, l'ordre "obliga" els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar "al màxim" la mobilitat. A aquest efecte, "han d'implementar treball a distància o teletreball" llevat quan és impossible fer-ho o quan no es tinguin els mitjans necessaris. En aquest cas, caldrà aplicar mesures de flexibilitat horària. El transport públic mantindrà l'oferta del 100%.

En el sector cultural, se suspenen les activitats escèniques i musicals, incloent teatres, concerts i cinemes. Els arxius, museus, sales d'exposicions i galeries d'arts podran obrir amb un 30% d'aforament. Les biblioteques estaran oberts només per al servei de préstec. En canvi es tanquen salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Tanquen les instal·lacions i equipaments esportius excepte els centres de tecnificació i els que hagin d'acollir competicions professionals estatals o internacionals. S'ajornen totes les competicions esportives menys aquestes, que no podran tenir públic. També tanquen els parcs i fires d'atraccions.

A més, queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors, i als casals cívics no es poden fer activitats grupals que impliquin presencialitat.

En l'àmbit educatiu, l'ensenyament postobligatori serà híbrid, és a dir, serà telemàtic sempre que sigui possible en el batxillerat i FP. Serà presencial per a les pràctiques i exàmens, en la línia del que continuaran fent també les universitats.

Queden suspeses les activitats de lleure, extraescolars i esport escolar. Queden fora de la limitació les activitats organitzades pel propi centre escolar al mateix recinte. També podran obrir escoles oficials d'idiomes i de formació d'adults. Les àrees de joc infantil queden obertes fins a les 20 hores.