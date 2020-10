La CUP proposa David Fernández per formar part de la candidatura electoral

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha assegurat aquest dijous que el partit ha proposat a l'exdiputat cupaire David Fernàndez que formi part de la candidatura en les eleccions catalanes, però no ha concretat si finalment anirà a la llista ni en quina posició perquè encara no s'ha confeccionat.

En una entrevista de La 2 i Ràdio 4 ha explicat que Fernàndez, de la mateixa manera que altres persones com la també exdiputada Anna Gabriel, alcaldes i regidors de la formació, i persones de moviments socials, ja forma part d'un «equip» que treballa per elaborar les llistes electorals.

Riera, que ja va encapçalar la candidatura el 2017, va reiterar que està a disposició de la CUP per assumir qualsevol responsabilitat, ha insistit que les llistes encara no s'han tancat i va assenyalar que a partir de la segona quinzena del mes de novembre es podran anunciar. A més, va plantejar la possibilitat que la CUP entri en el pròxim govern per dur a terme les polítiques socials necessàries per fer front a la crisi: «Si entrem dins el Govern serà una bona notícia perquè voldrà dir que tenim prou força per fer un programa molt actiu en polítiques socials».