La periodista Núria Casas denuncia que va ser assetjada per Eduard Pujol

La periodista Núria Casas va denunciar ahir que fa més de vuit anys va ser assetjada sexualment fins a una desena d'ocasions pel ja exportaveu de JxCat Eduard Pujol, que ha estat suspès de militància i forçat a renunciar al seu escó després de rebre denúncies que apunten a un presumpte cas d'assetjament sexual. Pujol, periodista de professió, va ser un dels fitxatges que l'expresident Carles Puigdemont va incorporar com a independent a la seva candidatura per a les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017 després d'haver estat director de Rac1 entre 2012 i aquell any. En una carta publicada al digital Elnacional.cat sota el títol «Carta a un assetjador», Casas va denunciar que va ser assetjada sexualment per «dos homes, en moments diferents, en una ràdio privada i una televisió pública», situacions que llavors va posar en coneixement de les direccions i els comitès professionals corresponents.