L'independentisme assegura que «la repressió no té fre»

Partits i entitats independentistes van afirmar ahir que les detencions emmarcades en la investigació judicial per suposat desviament de fons per finançar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo són una mostra més que «la repressió no té fre». «La repressió té múltiples cares, però sempre un mateix objectiu: limitar els drets fonamentals de la ciutadania i utilitzar la por per perseguir la dissidència política», establia un manifest unitari llegit a la plaça Sant Jaume per l'actor Pep Planas.

El text afegia que «el conjunt del sobiranisme i dels demòcrates d'aquest país exigim la llibertat immediata de totes les persones detingudes per aquesta causa política contra l'independentisme». A la plaça Sant Jaume de Barcelona es van concentrar unes poques desenes de manifestants independentistes que portaven cartells amb l'escrit «la repressió no té fre: independència» i que van escridassar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

Després de la lectura del manifest va prendre la paraula l'expresident Quim Torra, que va ironitzar amb el fet que l'Estat decideixi «dialogar en forma de repressió» amb Catalunya i va definir l'operació com «una de les més grans aberracions que s'han viscut en els últims dies».

També va demanar que després de les eleccions «la força de l'independentisme, dels vots que la ciutadania ha dipositat a les urnes, es faci valer», i va animar a «plantar cara d'una vegada a l'Estat».

Vilalta, davant les esbroncades rebudes, va elevar el to per remarcar que «l'adversari no és un altre independentista: o anem tots junts o no sortirem d'aquesta».

Paral·lelament, unes 300 persones es van concentrar a la plaça U d'octubre de Girona per rebutjar l'operatiu desplegat per la Guàrdia Civil contra l'entorn de Puigdemont. Girona Vota va convocar la mobilització per denunciar un «nou atac de la justícia espanyola» contra l'independentisme i per donar suport a l'empresari, escriptor i activista gironí detingut, Josep Campmajó, que al migdia va quedar en llibertat, tot i que no va participar en la concentració. Membres de Girona Vota van llegir el manifest, que criticava que «l'estat espanyol, un dia més, demostra que només és capaç d'abordar el conflicte polític amb Catalunya amb operacions policials i amb la repressió», i van recordar els diferents «casos de repressió» que han afectat la demarcació.

A les set de la tarda, i complint les mesures de seguretat contra la propagació de la COVID-19, unes 300 persones es van concentrar per denunciar una nova «operació d'estat per perseguir l'independentisme». «L'operació, amb una trentena d'escorcolls i detencions d'activistes, empresaris i alts càrrecs del Govern, torna a demostrar que la repressió té múltiples cares», establia el manifest.