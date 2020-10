La Guàrdia Civil deté quatre homes forts de Puigdemont

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres Oriol Soler, vinculat a ERC, Josep Lluís Alay, director de l'oficina de Carles Puigdemont, David Madí, excàrrec de CDC, i Xavier Vinyals, en un operatiu contra empresaris propers al procés sobiranista. Segons 'El Confidencial', també està detingut Xavier Vendrell, exdirigent d'ERC. Els investigarien per la seva vinculació amb el moviment Tsunami Democràtic, apunta el mateix mitjà. Fonts policials i judicials han confirmat que hi ha una operació tutelada pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, amb secret d'actuacions. Hi ha una trentena d'entrades i registres en marxa i diversos detinguts. Se'ls investiga per malversació, blanqueig de capitals i prevaricació, a més de desordres públics.

Madí ha estat arrestat a casa seva, a Sant Quirze del Vallès. Soler ha estat arrestat en sortir a les 8 del matí del seu domicili d'Igualada per anar a treballar a Barcelona. Poc després, la seva dona, la periodista i excàrrec d'ERC Marina Llansana, ha sortit per portar el fill a escola i se l'ha trobat detingut. Una quinzena d'agents escorcollen el domicili familiar, mentre que uns altres estan fent el mateix a l'empresa de comunicació de Llansana, Lidera, que està just al costat. Llansana és fora, mentre que el seu soci està amb la Guàrdia Civil dins de l'empresa, com ha pogut comprovar l'ACN.

Xavier Vinyals, empresari, president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes i excònsol honorífic de Letònia, va ser destituït el 2016 pel govern espanyol per ser independentista, i la seu de l'entitat esportiva també està sent escorcollada.

A més d'aquests detinguts, la Guàrdia Civil té previst fer 31 escorcolls domiciliaris en vuit partits judicials de tot Catalunya. El jutjat també investiga Jordi Serra, interventor delegat del Departament de Presidència amb Carles Puigdemont; Toni Fusté i Roc Aguilera, de l'empresa igualadina Events, també escorcollada i que organitza actes culturals i esportius, i que ja va ser escorcollada abans de l'1-O per si tenia paperetes i urnes; l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, del PDeCAT, a qui han requerit informació sobre una qüestió relacionada amb Vendrell i el consistori; Pilar Contreras, directora general de centres privats i concertats de la Generalitat; i Marta Molina Álvarez, excàrrec d'ERC, vinculada al Penedès i professora d'institut al Baix Llobregat.

Subvencions de la Diputació de Barcelona

Aquesta investigació, secreta durant un any i mig, la dirigeix el magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, després d'obrir una peça separada secreta en la causa contra suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona a entitats sobiranistes, entre les quals n'hi ha de pròximes a l'antiga CDC, com CATMón i Igman. El maig del 2018 la Policia Nacional va entrar a la seu de la institució per escorcollar-la i va fer diverses detencions d'alts càrrecs. El març d'aquest 2020, poc abans del confinament, el jutge va decidir citar a declarar com a investigats a 49 persones. Entre els investigats hi ha el diputat de JxCat Francesc de Dalmases, També s'investiga el president de la Fundació CATMón, Víctor Terradellas, entitat afí a CDC, i l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. La causa investiga possibles delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.

La interlocutòria dictada pel jutge arribava després d'un informe de la Guàrdia Civil de principis de febrer que demanava la imputació de 48 persones i que apuntava que part dels diners de la Diputació de Barcelona destinats a entitats van servir per pagar factures del procés.

El jutge va establir vuit peces separades dividides per les subvencions destinades per la Diputació de Barcelona a diverses entitats. Així, per exemple, estableix peces a les subvencions a CATMón i Igman; Voltia Solutions, Pimec, Setrategic i Konsector, i Utopia; Fundació Privada Empresa i Clima; Plataforma Educativa i Utopia; Funiber; Grupo IGFA i M. Costa Rica, i Ecosde.

El jutge detalla les persones que considera que van participar en la tramitació de cada subvenció, tant per part de la Diputació com de cada entitat.