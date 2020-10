El Govern activa els serveis jurídics per als seus treballadors investigats

La portaveu del Govern es va posar a disposició «de les persones que treballen per al Govern» que són investigades per suposat desviament de fons per finançar l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. L'independentisme es va concentrar ahir al migdia a la plaça Sant Jaume per denunciar el nou episodi de «repressió» que segons el seu parer representen les detencions del matí, emmarcades en una investigació judicial per suposat desviament de fons per finançar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo.

En el seu torn de paraula, Budó va anunciar que «des del Govern hem habilitat els nostres serveis jurídics i els hem posat a disposició de les persones que treballen per al Govern i que no compten amb un advocat, a les quals assistim en aquestes primeres hores d'aquest malson». Budó va denunciar «una nova gran operació de la Guàrdia Civil contra persones vinculades a l'independentisme» i va censurar que «massa sovint s'han vist operacions semblants i gravíssimes que han acabat en res». Així mateix, va fer una crida a la «calma» i va demanar «respecte per la presumpció d'innocència».

També va dir que l'operació policial continua en marxa i va indicar que «de moment el sumari és secret», fet pel qual va explicar que el Govern ha d'actuar amb «prudència». En tot cas, la portaveu va explicar que l'executiu català esperarà a veure «la foto completa» per posicionar-se i veure «les mesures que es poden adoptar en un futur immediat».