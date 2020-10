El Govern no descarta el confinament domiciliari i demana a l'Estat la capacitat total per decretar-lo

"Està tot damunt la taula". La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, no descarta "cap mesura" anti-covid i, de fet, manté viva l'opció d'un nou confinament domiciliari. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu, Budó ha tornat a demanar a l'Estat la plena capacitat perquè la Generalitat pugui decretar un confinament total, si cal. La consellera, doncs, manté obertes "totes les opcions" a l'espera de l'evolució de les dades de la pandèmia del coronavirus, i les decisions del Procicat. En funció de les xifres el Govern estudiarà quines mesures renova o quines de noves n'aplica. Cobren força les opcions del confinament domiciliari en caps de setmana, o al llarg de 15 dies.

"Sempre hem dit que cap mesura està descartada i que estan totes a la taula", ha asseverat Budó. La portaveu del Govern en funcions ha apuntat que en els propers dies "es prendran decisions", però que sempre es tindran en compte els criteris epidemiològics i les recomanacions dels experts i les autoritats sanitàries. La consellera no ha aclarit les mesures que es preveuen per aquesta setmana, però sí que ha advertit que no seran "de relaxació". L'executiu, de fet, contempla endurir les decisions.



Eleccions el 14-F

Sobre les eleccions al Parlament, previstes pel 14-F, Budó ha insistit que el Govern en funcions treballa per celebrar-les en aquesta data i garantir el dret a vot de tota la ciutadania. La consellera, però, també ha subratllat que, si la pandèmia ho evita perquè les dades empitjoren encara més, l'executiu continuarà "fins que sigui el moment" de votar. La Generalitat treballa en un protocol per permetre que els comicis tinguin lloc el 14-F "amb totes les mesures" de prevenció contra el coronavirus.