Excepcions al toc de queda: sector cultural, desplaçaments laborals, passejar el gos i sortides sanitàries

El Procicat ha detallat les excepcions que hi haurà al toc de queda a partir d'aquest diumenge. En general, la circulació i els desplaçaments resten prohibits entre les 10 de la nit i les sis del matí. Es podrà sortir per assistència sanitària d'urgència o de farmàcia; el desplaçament laboral per anar i tornar de treballar; per fer cura de persones grans, menors d'edat, dependents o vulnerables per motius inajornables; o el retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge. D'altra banda, es permet passejar el gos de les 4 a les 6 del matí. En la primera nit, els dispositius policials tindran un caràcter "purament pedagògic", segons ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.



Les excepcions inclouen les activitats culturals, que podran allargar-se fins les 22 hores i que els assistents tornin a casa seva entre les 22 hores i les 23 hores. Tot i que a la roda de premsa s'havia apuntat que la restauració hauria de tancar a les nou de la nit, també pel que fa als serveis a domicili i la recollida amb cita prèvia, finalment podrà repartir a domicili fins a les 22 hores. El subdirector de Protecció Civil Sergio Delgado havia argumentat en roda de premsa la necessitat que la restauració també acabés el repartiment a les 21 hores per evitar sopars en grups als domicilis.

En canvi, els serveis, el comerç minorista, les activitats esportives i recreatives i els espais públics hauran de tancar a les 21 hores.

En la franja del toc de queda, els ciutadans que surtin de casa hauran de dur un document d'autorresponsabilitat, que ja està al web del Departament d'Interior, on detallin els justificants pels quals estan al carrer. Pel que fa als treballadors que facin horari nocturn, se'ls demana que s'hi desplacin només en els casos que no sigui possible el teletreball i que duguin un certificat de l'empresa o documentació que ho acrediti.

El conseller i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, han explicat que aquesta primera nit de toc de queda -un concepte que no han utilitzat i que han substituït per "confinament nocturn"- els dispositius policials tindran un caràcter "pedagògic i purament didàctic". Sàmper ha assegurat que no vol ser una mesura "coercitiva" ni amb voluntat recaptatòria, tot i que un cop implementada es podrà sancionar les persones que l'incompleixin amb multes d'entre 600 i 3.000 euros. Ha assegurat que aquesta mesura ha esdevingut "indispensable i impossible de no fer" després que ja l'hagin adoptat altres països de l'entorn per combatre la pandèmia.

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha confirmat que en el primer dispositiu d'aquest diumenge, d'un miler d'agents, s'informarà els ciutadans de la nova mesura. També ha demanat "col·laboració" als catalans perquè sempre que hagin de sortir al carrer de nit duguin la documentació que acrediti que tenen una raó contemplada per les noves normes per "simplificar" la feina dels Mossos.

Així, Sallent ha recomanat dur, per exemple, l'entrada del cine quan es torni cap a casa després d'una sessió "perquè donarà versemblança" o una bossa d'esport si tornen d'un entrenament o altres elements que ho puguin fer creïble. "En cap cas anirem a buscar la denúncia del ciutadà per la mera denúncia, no es tracta d'això", ha reiterat.

El subdirector de Protecció Civil també ha explicat que no es preveu fer cap canvi en els transports públics. Continuaran amb el funcionament ordinari perquè durant el dia es reclama que es potenciï el teletreball i durant la nit cap "no penalitzar" les persones que s'hagin de desplaçar "de manera inajornable". Delgado ha insistit també que les mesures que el Procicat havia pres fins ara per controlar la pandèmia -com la reducció d'aforaments- continuen vigents.

Sàmper ha fet una crida a la responsabilitat a la ciutadania, ha assegurat que els polítics també se'n fan responsables i ha empatitzat amb el patiment que poden estar passant molts catalans: "Ho passem tots molt malament, la situació és crítica, la vacuna no arriba i el remei tampoc", ha admès. Però s'ha compromès a ser capaços d'encarar la segona onada "d'una altra manera" després de l'experiència adquirida en la primera onada de la pandèmia.