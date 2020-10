El discurs «boomerang» d'Eduard Pujol

«Parlo de com de delicat és haver d'escatir la veritat i haver d'actuar davant la denúncia d'un cas de presumpte assetjament sexual que implicava el Departament d'Exteriors. Dit amb una frase que ens pertany a tots: no és no. I és no. I no és no tantes vegades com sigui no, i en tots els àmbits i en totes les circumstàncies. I en aquest Parlament ho hem avalat repetidament els últims mesos....»

Aquest és el fragment d'un discurs que Eduard Pujol, aleshores portaveu parlamentari de JxCat, va fer a l'hemicicle el maig d'aquest any. Menys de sis mesos després, és ell qui està en l'ull de l'huracà per denúncies de presumpte assetjament sexual que han portat la seva formació a apartar-lo.

Al maig, Pujol celebrava la posició del Govern català i del president Torra de voler anar fins al fons en aquell assumpte perquè el Govern estava compromès amb l'equitat de gènere, amb implementar una perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.



ERC reobre l'expedient a Bosch

Precisament ahir ERC va comunicar que ha reobert l'expedient informatiu contra l'exconseller d'Acció Exterior Alfred Bosch en rebre «noves informacions» relacionades amb el cas que el va obligar a dimitir després de conèixer-se que el seu excap de gabinet havia assetjat sexualment diverses treballadores del departament.

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va dir que la reobertura de l'expedient es deu al fet que ERC manté sempre oberts «els canals i bústies» per rebre informacions, ja que considera un deure «escoltar» allò que la ciutadania vol transmetre al partit.

Bosch va acabar cessant Garcias mesos abans que el cas aparegués publicat en els mitjans de comunicació, però el seu partit va forçar la seva dimissió per entendre que no havia actuat amb prou celeritat i que havia d'haver activat el protocol de la Generalitat per a casos com aquest.