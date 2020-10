Coronavirus: 5.081 casos i 39 morts més en 24 hores a Catalunya

Catalunya ha registrat fins aquest dimarts, 27 d'octubre, 240.118 casos confirmats de Covid-19 acumulats --212.273 amb PCR--, 5.081 més que en el recompte de dilluns, segons ha informat la Conselleria de Salut en el seu web.

La xifra total de morts se situa en 13.858, la qual cosa represneta 39 més que dilluns: 8.466 a hospitals o centres sociosanitaris, 4.214 a residències, 862 a domicilis i 316 que no són classificables per falta d'informació.

Quant als pacients que actualment estan ingressats, la xifra se situa en 2.138, la qual cosa suposa un augment de 121 respecte a l'últim recompte. Així mateix, un total de 368 pacients es troben a les unitats de vigilància intensiva (UCI), 21 més que en el registre anterior.

La taxa del risc de rebrot ha pujat: dilluns va arribar a 841, i aquest dimarts es col·loca en 887, la velocitat de reproducció de la malaltia (rt) s'ha situat en 1,52 i la incidència acumulada durant els darrers 14 dies és de 607,90.

A les residències d'ancians fins ara 20.641 persones han donat positiu, de les quals 6.708 han mort i 133 actualment es troben ingressades, 3 a l'UCI.

Segons informa Diari de Girona, a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 20.120 (459 més) i pugen a 22.579 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 904 persones en aquest territori, set més. Entre el 17 i el 23 d'octubre es van declarar 12 defuncions, 10 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja uns 9 punts i se situa en 1.011, mentre que la setmana del 10 al 16 d'octubre era de 598. L'Rt baixa set centèsimes i se situa en l'1,57 (1,45 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 401,42 per cada 100.000 habitants. Hi ha 216 persones ingressades (+11), 51 de les quals a l'UCI (+5). Els ingressats en l'últim interval van ser 187, 40 a l'UCI. La setmana anterior van ser 112 els hospitalitzats, 28 de més greus.