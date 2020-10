El risc de rebrot puja a 841 punts, l'Rt es manté en l'1,53 i la incidència a 14 dies és de 572

El risc de rebrot a Catalunya puja 53 punts més en un sol dia i ja supera els 800 punts, en concret està en 841, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 572,26. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt es manté en l'1,53. En l'actualització de dades s'han declarat 4.077 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 207-265 des de l'inici de la pandèmia.

Segons l'últim balanç, el 12,55% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 25 noves morts, amb un total de 13.819. D'altra banda, hi ha 132 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.017 persones, 347 de les quals a l'UCI (+5).

El risc de rebrot continua imparable a l'alça i supera ja als 800 punts a Catalunya, en concret està en 841, uns 53 punts més en 24 hores. Era de 513 entre el 9 i el 15 d'octubre. L'Rt es manté en 1,53, per sobre del de la setmana anterior, quan era d'1,40.

Salut informa des d'aquest cap de setmana de la incidència a 14 dies, que se situa en 572,26 entre el 16 i el 22 d'octubre, molt per sobre dels 380,57 de l'interval anterior (9-15 d'octubre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 16 al 22 d'octubre n'hi va haver 26.609, xifra clarament superior al període anterior, del 9 al 15 d'octubre, quan se'n van confirmar 11.903. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 346,84 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (225,42).

Durant l'última setmana s'han fet 218.480 proves PCR i 7.304 tests d'antígens, dels quals un 12,55% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior (10,69%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 39,52 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 235.037 casos, 207.265 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 25 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.819: 8.441 en hospitals o sociosanitaris (+18), 4.210 en residències (+1), 861 en domicilis (+2) i 307 no classificades (+4). Entre el 16 i el 22 d'octubre s'han declarat 177 morts, una xifra superior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 123.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval n'hi ha 1.724 persones a l'hospital i 300 a l'UCI. La setmana anterior, entre el 9 i el 15 d'octubre, n'hi va haver 1.136 ingressats i 191 a la unitat de crítics.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 73 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 18.673. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 20.486. En total, han mort 6.698 persones, set més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: el risc de rebrot supera els 1.000 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 19.661 (540 més) i pugen a 22.118 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 897 persones en aquest territori, dues més. Entre el 16 i el 22 d'octubre es van declarar 6 defuncions, 9 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja uns 55 punts i se situa en 1.002, mentre que la setmana del 9 al 15 d'octubre era de 516. L'Rt està en l'1,64 (1,40 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 398,07 per cada 100.000 habitants. Hi ha 205 persones ingressades (+8), 46 de les quals a l'UCI (+1). Els ingressats en l'últim interval van ser 175, 32 a l'UCI. La setmana anterior van ser 113 els hospitalitzats, 26 de més greus.



Regió sanitària de Barcelona: el risc està en 740 i la incidència a 14 dies en 514

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa a 48.587 (1.084 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 56.525 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.614 persones a l'àrea, tres més.

El risc de rebrot segueix pujant: ho fa uns 68 punts i arriba a 740. El de la setmana del 9 al 15 d'octubre era de 551. L'Rt es manté en l'1,45 (la setmana anterior era igual), i la taxa de confirmats per PCR/TA en els últims set dies és de 288,88 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 514, pels 383 de la setmana anterior. A la regió hi ha 364 persones ingressades (+17), 64 dels quals a l'UCI (-3). La setmana del 16 d'octubre al 22 es van notificar 57 morts i hi havia 346 ingressats, 58 dels quals a l'UCI. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 36, i hi havia 199 ingressats, dels quals 34 a la unitat de crítics.



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot frega els 900 punts

La regió metropolitana nord suma 53.460 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.112 més que en l'últim balanç) i 59.617 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.167 morts des de l'inici de la pandèmia (+1). El risc de rebrot s'incrementa 65 punts i se situa en 896 (era de 572 durant l'interval de set dies anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus puja una centèsima, fins a l'1,45. La setmana del 9 al 15 d'octubre va ser d'1,40.

D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o TA en els darrers set dies és de 375,61 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 620 en l'últim interval, i era de 411 entre el 9 i el 15 d'octubre. Segons les últimes dades, hi ha 659 ingressats (+51), 99 dels quals a l'UCI (+1).

En aquesta regió, s'han declarat 39 morts en els últims set dies, per les 23 que se'n van notificar entre el 9 i el 15 d'octubre. En l'interval actual hi ha 563 ingressats, 90 a l'UCI, mentre que la setmana anterior eren 364 els hospitalitzats, 52 a la unitat de crítics.



Regió metropolitana sud: el risc supera els 900 punts

La regió metropolitana sud suma un total de 37.691 confirmats per PCR (541 més en les darreres hores) i 43.168 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.509 (cinc més). En l'últim interval es van declarar 31 defuncions, per les 27 de la setmana anterior. El risc de rebrot puja 53 punts, fins als 945. Va ser de 446 en el període del 9 al 15 d'octubre. La velocitat de propagació del virus es manté en l'1,87.

La taxa de confirmats per PCR és de 324,27 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 512, mentre que en l'interval anterior era de 311. En aquesta regió hi ha 275 pacients ingressats per la covid-19 (+17), 53 dels quals a l'UCI (+3). Entre el 16 i el 22 d'octubre hi havia 220 ingressats, dels quals 45 a l'UCI. En canvi, en l'interval anterior, hi va haver 169 hospitalitzats, 26 dels quals a la unitat de crítics.



Catalunya central: incidència a 14 dies de 611

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 14.764 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 362 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 17.026 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.662 persones en aquesta regió, les mateixes que en l'últim balanç. S'han notificat 12 defuncions entre el 16 i el 22 d'octubre, per les 5 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja uns 65 punts i se situa en 982. La setmana anterior era de 554. La taxa de reproducció del virus puja tres centèsimes i està en 1,70 (la setmana del 9 al 15 d'octubre era d'1,44). La taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 388,83. La incidència a 14 dies és de 611, pels 389 de la setmana del 9 al 15 d'octubre.

La regió té 130 persones ingressades (+9), 17 a l'UCI (+1). En la setmana del 16 al 22 d'octubre hi va haver 109 ingressats, 15 a la unitat de crítics. En l'interval anterior, van ser 88 hospitalitzats i 10 a l'UCI.



Camp de Tarragona: el risc es manté estable i l'Rt baixa

Al Camp de Tarragona s'han registrat 10.675 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 125 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 11.407. En aquest regió han mort 482 persones, tres més. Es van registrar 19 defuncions entre el 16 i el 22 d'octubre, 14 la setmana anterior. El risc de rebrot puja un punt i se situa en 872, per sobre del de la setmana del 9 al 15 d'octubre (413). L'Rt baixa cinc centèsimes i se situa en 1,70, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 334,98 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de gairebé 522, mentre que en l'interval anterior era de 331.

Segons les últimes dades, hi ha 169 pacients ingressats (+18), 29 dels quals a l'UCI (dues més). Entre el 16 i el 22 d'octubre hi va haver 140 ingressats, 20 a l'UCI, mentre que la setmana anterior van ser 87 hospitalitzats, 23 a la unitat de crítics.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot torna a pujar fins als 704

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 2.945 casos confirmats per PCR o antígens (64 més que en el balanç anterior) i 3.145 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 69 persones, una més que en l'últim balanç. Entre el 16 i el 22 d'octubre es van notificar dues defuncions, cap en l'interval anterior.

El risc de rebrot puja 77 punts i ara és de 704. La setmana anterior era de 463. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens en els darrers set dies és de 345,41 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 547, pels 374 de la setmana anterior.

L'Rt puja fins a l'1,34, mentre que la setmana anterior era d'1,22. Segons l'últim balanç, hi ha 45 persones ingressades (+4), nou a l'UCI (ídem). Entre el 16 i el 22 d'octubre hi havia 26 ingressats, 8 a l'UCI. La setmana anterior van ser 15 hospitalitzats i 2 a la unitat de crítics.



Regió de Lleida: incidència a 14 dies de 490

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 14.456 casos confirmats per PCR o antígens, 173 més que el dia anterior. Són 15.135 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 336 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, una desena més que en l'últim balanç. Entre el 16 i el 22 d'octubre es van notificar nou morts, per les 8 de l'interval anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 4 punts i se situa en 524, lleugerament per sobre del registrat la setmana anterior (538). La velocitat de propagació baixa cinc centèsimes i se situa en l'1,12, mentre que la setmana anterior era d'1,47. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 261,51 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 490. Hi ha 76 pacients ingressats (+5), 12 dels quals a l'UCI (un menys). Els ingressats creixen en els últims set dies, amb 60 (13 a l'UCI). En l'interval anterior eren 35 els hospitalitzats, dels quals 5 a la unitat de crítics.



Alt Pirineu i Aran: millora dels indicadors

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.443 casos confirmats per PCR o TA, 10 més, i 1.608 sumant totes les proves. Un total de 38 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot baixa 78 punts fins a 552. La setmana del 9 al 15 d'octubre estava en 346.

L'Rt baixa d'1,73 a 1,58, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 199,43 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 357, pels 320 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 18 pacients ingressats (-1), dos a l'UCI (ídem). Entre el 16 i el 22 d'octubre hi havia 15 ingressats (un a l'UCI), mentre que en l'interval anterior eren 12 els hospitalitzats, cap en estat crític.

Vic, Palafrugell i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Vic és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.563. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 2.461, i en tercera està Martorell, amb 2.087. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Olesa de Montserrat (3,76), Vilanova i la Geltrú (2,97) i Canet de Mar (2,63). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Palafrugell (1.228), Salt (1.245) i Manlleu (1.230).