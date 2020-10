JxCat aparta Eduard Pujol i el suspèn de militància per un possible cas d'assetjament sexual

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que la renúncia a l'acta de diputat anunciada pel fins ara portaveu parlamentari, Eduard Pujol, és fruit de "mesures polítiques" que el partit ha decidit prendre després d'una denúncia que s'ha fet arribat als órgans interns per un cas de possible assetjament sexual. Segons Artadi, el secretari general de JxCat, Jordi Sánchez, va tenir coneixement dels fets diumenge, durant un permís penitenciari, i una immediata reunió de la cúpula aquest dilluns ha decidit actuar amb contundència. "Són uns fets que poden apuntar a una conducta que podria ser considerada d'assetjament sexual", ha concretat Artadi.

És per això que JxCat ha apartat Pujol, ha "parlat amb ell" perquè renunciés a la seva acta de diputat –tal i com el grup parlamentari ha anunciat aquest matí que ha fet ja- i ha decidit "suspendre de militància" l'exdiputat de forma cautelar. "Sànchez va decidir actuar de forma contundent i urgent. No ens pertoca al partit jutjar-ho, ni fer una investigació. Prenem mesures polítiques i acompanyem les persones. És ell qui ha de donar explicacions", ha comentat Artadi, que s'ha negat a "donar més detalls dels fets", i s'ha limitat a explicar que les mesures preses han estat parlades amb la direcció del partit i compten amb l'aval del president del grup parlamentari, Albert Batet.