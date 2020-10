Reunió d'Interior amb les policies locals per coordinar-se amb el toc de queda

El Departament d'Interior s'ha reunit amb totes les policies locals de Catalunya per coordinar-se després de l'aprovació del toc de queda a Catalunya per tal de "reforçar al màxim" la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i policies locals. La trobada ha estat presidida pel conseller d'Interior, Miquel Sàmper. A la reunió s'hi ha acordat una trobada mensual entre Interior i totes les policies locals i reunions més freqüents per regions policials per "intensificar" la coordinació dels dos cossos policials. Sàmper també ha volgut conèixer la situació de les policies locals i ha aprofitat per posar en valor "la rellevància" de la seva tasca, especialment en els darrers mesos per la "protecció de la ciutadania i la prevenció dels contagis".

A la reunió, per via telemàtica, hi ha participat el director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí; el director general de la Policia, Pere Ferrer; el comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent; els caps de Mossos de cada Regió Policial; més de 180 caps de policia local de tot el territori; i la sub-directora de Coordinació de Policia de Catalunya, Begoña Curto.