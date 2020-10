Identificades 101 persones i 10 vehicles a tot Catalunya la primera nit del toc de queda

El balanç de la primera nit d'aplicació del toc de queda és de 101 persones i 10 vehicles identificats a tot Catalunya. "Hem fet informació de servei", ha explicat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, matisant que no s'ha aixecat cap acta pel fet de ser la primera nit. Segons ha dit, s'ha comprovat que alguns dels identificats podien circular per la via pública en tractar-se d'excepcions autoritzades durant el toc de queda mentre que altres no podien justificar el motiu de ser al carrer. No s'han detectat incidents "rellevants" però els Mossos investiguen les actuacions "violentes" per part d'alguns manifestants negacionistes, concentrats aquest diumenge al vespre a la plaça d'Espanya de Barcelona.

En general, ha assegurat Sallent, hi ha hagut menys afluència de gent al carrer i s'han detectat situacions "puntuals" de persones que eren a la via pública, sobretot entre les 22h i les 23h de persones que lliuraven a domicili menjar de la restauració o s'enduien comandes cap a casa.

En els controls fets on s'han identificat a ciutadans, bàsicament se'ls ha preguntat per què eren al carrer, d'on venien o cap a on es dirigien, i se'ls ha informat de la nova normativa, advertint que la mateixa conducta seria sancionable a partir d'aquest dilluns.

Sallent ha felicitat el comportament ciutadà en les primeres hores del toc de queda, en què els Mossos han actuat juntament amb policies locals i Guàrdia Urbana per donar compliment a la nova situació legal que regula els moviments en la nova franja horària.

Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha informat que el 112 ha rebut 19 trucades relacionades amb una quinzena d'incidents.



Sancions

Les sancions que es puguin imposar per saltar-se el toc de queda, ha recordat, venen regulades pel decret llei en matèria de covid i per la llei de seguretat ciutadana en cas de desobediència.

"Algú que camina pel carrer i no pot justificar-ho, si es el primer cop que se'l troba, se li generarà un expedient amb proposta de sanció d'uns 300 euros", ha detallat.

El comissari en cap ha advertit que aquells que no vulguin complir la normativa de forma voluntària i mantinguin actituds desafiants rebran la "contundència" de l'aplicació de la normativa.



El cas dels sense sostre

Davant del cas d'identificar una persona sense sostre al carrer en horari de toc de queda, ha indicat Sallent, es treballarà amb el món local i s'intentarà activar serveis socials perquè la persona, si vol, es desplaci a centres habilitats per a sensellar.

A més, s'ha traslladat als agents que la intervenció sigui "molt curosa" i tingui en compte les circumstàncies personals de la persona que viu al carrer. "He donat orde de ser especialment sensible amb aquest tema", ha assegurat.



Incidents en la trobada negacionista

En relació a la concentració negacionista a la plaça d'Espanya de Barcelona diumenge, el comissari en cap ha explicat que els quatre detinguts passaran a disposició judicial.

Segons ha afirmat, eren una cinquantena de concentrats i alguns concentrats portaven mascareta i altres no. La trobada, ha relatat, va transcórrer amb "certa normalitat" fins que van aparèixer alguns vehicles que volien tallar el trànsit rodat a la plaça.

Va ser en aquest moment quan alguns agents de seguretat ciutadana van intervenir per impedir l'acció dels manifestants, trobant-se amb una resposta "violenta" amb "cops" a agents de l'autoritat i fent ús dels vehicles fins al punt d'arrossegar un dels Mossos amb un d'ells i provocant que un altre s'hagués d'apartar per evitar ser atropellat.

A partir d'aquest moment, ha conclòs, es van fer les detencions. Cap dels agents implicats ha patit conseqüències greus.

"Estem acabant d'esclarir la participació de cadascuna de les persones en els fets per tenir una foto concreta i clara de quin rol tenien dins de la concentració les persones que anaven amb aquests vehicles", ha afegit.



Concentració contra l'estat d'alarma

Sallent també s'ha referit a la concentració d'aquest dilluns convocada per la CUP i entitats a Barcelona en contra de l'estat d'alarma i el toc de queda. Davant de la convocatòria, que és a les 20h, els Mossos vigilaran que finalitzi dins dels horaris establerts.

El comissari en cap ha dit que de moment no els consta que s'hagi notificat la manifestació però en cas que s'incompleixin els horaris s'haurà d'aixecar "la pertinent acta" als organitzadors.

"Aquesta nit actuarem com sempre, haurem de decidir quin és el millor instrument a les nostres mans per donar una resposta legal", ha apuntat. En tot cas, hi haurà un dispositiu policial.



Confinament durant el cap de setmana

Preguntat per la possibilitat de limitar sortides per a un confinament durant el cap de setmana, Sallent s'ha limitat a dir que la situació és "dinàmica" i que les decisions que prendrà el Govern tenen a veure amb l'evolució de l'epidèmia.

Els Mossos, per la seva banda, s'ajustaran a les situacions que es vagin produint i d'acord amb les necessitats operatives que prengui el Govern "a cada moment".

"Anirem modulant la nostra resposta a les necessitats que es vagin plantejant", ha afegit Imma Soler.