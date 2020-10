Budó admet que el confinament de cap de setmana és una de les opcions que hi ha sobre la taula

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha admès que una de les opcions que hi ha sobre la taula és el confinament de cap de setmana. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Budó ha assenyalat que és quan hi ha més interacció social i ha remarcat que comença a haver una tensió "important" al sistema sanitari.

"Hem d'evitar el confinament del març a no sé que sigui estrictament necessari i l'única opció que puguem aplicar. Per això hem d'explorar diferents escenaris i un escenari podria ser aquest", ha afegit. La també portaveu del Govern ha criticat el decret d'estat d'alarma del govern espanyol. El considera "insuficient" perquè "limita" les decisions de les autonomies i no va acompanyat de mesures econòmiques compensatòries.