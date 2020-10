Zapatero apel·la a la generositat per resoldre la situació dels presos

L'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va apel·lar a la «generositat universal» per resoldre la situació dels polítics empresonats i va assegurar que també s'haurà de donar una resposta «a la posició» de l'expresident Carles Puigdemont. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Zapatero va evitar pronunciar-se sobre les demandes d'indults o amnistia, però va dir que la generositat és «l'essència de la democràcia i la convivència». També creu que si els presos estan al carrer això «contribuirà en el procés de retrobada». D'altra banda, va rebutjar un referèndum perquè políticament significaria «un túnel sense sortida».

Zapatero creu que amb la situació de Puigdemont hi ha «una espècie de silenci» per totes bandes. Creu que la posició de l'expresident necessita una resposta «abans o després». «A mi no em va agradar per a res que no convoqués eleccions aquell dia -en relació a la tardor del 2017-, no comparteixo que marxés del país, però defenso el principi de generositat universal», va argumentar Zapatero, partidari de «crear un clima procliu a l'entesa».