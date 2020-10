Sàmper no descarta un nou confinament per zones: «Tenim l'exemple de la conca d'Òdena i es podria repetir»

El conseller d'interior no descarta un nou confinament per zones.

El conseller d'interior no descarta un nou confinament per zones. ACN

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no ha descartat un nou confinament perimetral i per zones si l'evolució de la pandèmia de coronavirus no és bona: "Tenim l'exemple de la conca d'Òdena, que va tenir un resultat positiu, i es podria repetir de forma excepcional. És una possibilitat que està sobre la taula", ha reconegut Sàmper aquest diumenge als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1.

En paral·lel, el conseller d'Interior ha confirmar que hi haurà una nova declaració d'autoreponsabilitat per al toc de queda nocturn –"s'està acabant de redactar"- i que la reobertura de bars i restaurants es tractarà aquest dilluns a Govern: "S'ha de treballar i discutir, però la decisió final es prendrà seguint criteris mèdics", ha apuntat Sàmper.