Sàmper creu que el decret d'estat d'alarma resulta «insuficient»: «Permetrà fer coses, però no totes les que voldríem»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha lamentat que el redactat final del decret d'estat d'alarma resulta "insuficient" per les competències que es deleguen en les comunitats autònomes. "Permetrà fer coses, però no totes les que voldríem", ha criticat Sàmper, que ha dit que "no és un exemple de cogovernança" com se'ls havia plantejat que seria des del govern espanyol. Ha argumentat que de les quatre competències que se'ls permet, dues ja les exerceixen -la limitació de les reunions a sis persones i l'aforament en activitats religioses. De més, permet el toc de queda, que s'aplica aquest diumenge, i restringir les entrades i sortides del territori. "Estem lligats de mans", ha insistit.

El titular d'Interior confia que es pugui "solucionar" un cop el govern espanyol rebi aquestes "crítiques constructives".

"El decret del març era més ampli i permetia més restriccions amb caràcter excepcional per la padèmia del decret d'ara", ha dit. A tall d'exemple, Sàmper ha criticat que l'estat d'alarma no els permet, per exemple, un confinament diürn o un confinament de cap de setmana, supòsits que, ha assegurat, no estan ara mateix damunt de la taula del Govern. "Mesures com les d'Itàlia de tancar tota activitat a partir de les sis de la tarda, no les podríem fer; o si ens haguéssim de plantejar un confinament de cap de setmana, tampoc", ha exemplificat.

El conseller ha dit que amb les noves mesures només se'ls permet aplicar el "confinament nocturn" a partir d'aquest diumenge i, "si s'escau, el tancament de Catalunya". "Això és no haver après tot el que s'hauria d'haver après en la primera onada", ha etzibat. I és que Sàmper subratlla que qui més coneixement té de com es desenvolupa la pandèmia és el territori. Per això ha defensat que el comandament estigui a Catalunya i que, des d'aquí es faci "molt cas" als alcaldes que tenen "coneixement directe".

"Hi ha una falta de delegació de competències que al principi enteníem que tindríem per les informacions que ens arribaven de la premsa i per trucades telefòniques del govern espanyol. D'aquí la nostra queixa", ha reblat en la roda de premsa Sàmper, que assegura que ho diu "amb voluntat de millora" perquè considera que amb una "cogovernança de veritat" és podrà "atacar la pandèmia" d'una manera més efectiva.