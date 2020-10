El jutge prohibeix a la dona de Mainat acostar-se al productor o als seus fills

El jutge va prohibir ahir a Ángela Dobrowolski acostar-se al seu marit, el productor de televisió Josep Maria Mainat, i als seus dos fills petits, acceptant la petició d'ordre d'allunyament que havia presentat el fundador de La Trinca i Gestmusic. Concretament, el magistrat va acordar una ordre d'allunyament de 1.ooo metres, obligant la dona a comparèixer cada 15 dies als jutjats i retirant-li el passaport. Una dada rellevant en les indagacions és que la imputada es va reenviar al seu correu les comunicacions que Mainat tenia amb el seu advocat matrimonialista sobre el divorci, així com documents sobre el mateix.

El magistrat va rebutjar en canvi ordenar l'ingrés a presó de la dona de Mainat, acusada d'un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa, quelcom que li havia sol·licitat la fiscalia en la vista judicial que va tenir lloc ahir. El togat considera que no hi ha risc de fuga, en contra del criteri de l'acusació pública, i, per tant, Dobrowolski seguirà en llibertat amb càrrecs. L'acusació particular, exercida per l'advocada Olga Tubau, només va demanar l'ordre d'allunyament. En sortir de la Ciutat de la Justícia, l'ex de la Trinca va assegurar estar satisfet que el jutge no empresonés la seva esposa (encara estan en procés de divorci) perquè és la mare dels seus fills.

Mainat va oferir davant el jutge per primera vegada la seva versió sobre els fets. El magistrat, a més, havia citat per a ahir, però després, l'acusada. La parella està en procés de divorci. Per a un altre dia es van deixar els interrogatoris als metges i els treballadors de l'ambulància que van atendre la víctima quan va patir un coma hipoglucèmic per una suposada injecció d'insulina subministrada per la seva dona.

Mainat (73 anys) i la seva encara dona Àngela Dobrowolski (37 anys) es van conèixer a Barcelona, es van casar i el 2012 van ser pares d'una nena i d'un nen al 2016. L'exmembre de La Trinca tenia ja tres fills, un del seu primer matrimoni amb l'actriu Rosa Maria Sardà i dos més amb una altra dona amb qui Mainat -un dels fundadors de la poderosa productora Gestmusic- va mantenir una relació que va precedir l'actual amb Dobrowolski, dona d'origen alemany, de la qual es preveia divorciar arran d'una profunda crisi de parella. En el repartiment de béns que planejava en la seva herència, els seus cinc fills estaven presents però no així Dobrowolski, que ho va esbrinar i, segons els investigadors, presumptament va intentar acabar amb la seva vida injectant-li insulina mentre dormia, la nit del 22 de juny, i evitar així ser exclosa de la multimilionària herència.

Fonts jurídiques van explicar que Mainat va relatar al jutge el mateix que va fer davant els Mossos d'Esquadra. És a dir, que al gener la relació amb Dobrowolski es va deteriorar, fins al punt que li va dir que volia divorciar-se. El 22 de juny a la nit, la dona va anar a casa del productor per sopar. La parella va tenir una forta discussió. Ella es va posar histèrica i ell va intentar calmar-la. Quan ho va aconseguir, l'excantant se'n va anar a dormir. Abans la seva dona li va injectar dos medicaments habituals i, ja dormint profundament, li va punxar dues vegades dues substàncies. L'acusada nega que fos insulina, com sospiten els investigadors. La veritat és que a la poca estona, Mainat va entrar en coma per una hipoglucèmia. L'ex de La Trinca va recordar davant del jutge que després d'això va tenir moments de lucidesa, però també «forats» de memòria, i que ell va tenir una «associació d'idees» per pensar que la seva dona havia volgut matar-lo. Per això, va expressar que espera que la investigació judicial rebutgi les seves sospites.



«Ha volgut matar-me»

Va ser la pròpia Dobrowolski la que va trucar a l'ambulància per alertar de l'estat del seu marit, qui, quan ja estava estès a la llitera esperant el seu trasllat a l'hospital, va trucar a la mainadera dels seus fills per revelar-li: «Ha estat ella, ha volgut matar-me». A l'hospital on va ser traslladat el productor va ser estabilitzat. A més d'aquesta investigació per intent d'assassinat, Mainat i la seva dona tenen altres causes obertes en jutjats de violència contra la dona, arran de les denúncies creuades que tots dos es van interposar, acusant-se mútuament d'agressió.