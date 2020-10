Empresaris de Catalunya tem que fons europeus es destinin al procés

L'associació Empresaris de Catalunya, que es declara transversal i apolítica, tem que fons del Pla Europeu de Recuperació que es destinaran a Catalunya puguin acabar destinant-se «al projecte secessionista i no a la reactivació social econòmica». Per aquest motiu, l'associació ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea Ursula Von der Leyen. En la missiva, reclamen que hi hagi una «estricta vigilància per part de la Comissió» tant abans com després de «tots els fons que finalment es posin a disposició del Govern de Catalunya». Empresaris de Catalunya exposa que la Comissió assingarà a Catalunya els fons que es considerin necessaris però que els «preocupa enormement» l'ús «que la Generalitat realitzi d'aquests fons». En aquest sentit, indiquen que «la Unió Europea, concedint la gestió delegada d'aquestes quantitats al Govern de la Generalitat, pot estar treballant en contra del projecte comú europeu». I afirma que «el Govern de la Generalitat ha instaurat el sistema més "iliberal" que existeix a la Unió Europea»