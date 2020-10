Docents sensibles a la covid-19 denuncien el «caos» de tramitar la baixa laboral

L'Agrupació de Docents i personal de Suport Educatiu en Risc (ADIPSE) ha denunciat el "caos", la "incertesa" i el "via crucis administratiu" pel qual estan passant els docents catalans que al·leguen ser sensibles a la malaltia de la covid-19 a l'hora de la tramitar la seva incapacitat laboral.

Així ho ha manifestat a Efe Mari Paz García, una professora afectada per esclerosi múltiple tractada amb immunosupressors, amb baixada de limfòcits des de fa mesos, que a més és asmàtica, i que ha trigat un mes i mig a tenir la incapacitat laboral com a personal especialment sensible a la Covid-19.

Com 12.800 docents més i personal de suport educatiu, García va al·legar el passat mes de juny que era vulnerable a la Covid-19 per no assistir a l'escola a final de curs i Educació els va eximir de la presència al centre educatiu al·legant el caràcter limitat de l'obertura.

Al setembre, amb l'inici del nou curs, després de passar reconeixement mèdic, la xifra inicial de 12.800 professionals sensibles a la covid-19 es va reduir a 1.700, dels quals 800 van començar el curs amb baixa mèdica i substitut des del primer dia, mentre que a la resta se'ls havia d'adaptar el lloc de treball.

Al respecte, els sindicats docents han afirmat repetidament que les adaptacions no existeixen i han citat com a únic cas d'adaptació el de la professora de l'institut Torreforta de Tarragona (Tarragonès) María Isabel Corregidor, afectada per asma bronquial amb freqüents aguditzacions, i que va aconseguir l'adaptació telemàtica en sentenciar una jutgessa l'aplicació de mesures cautelaríssimes.

Entre els 900 docents sensibles a la Covid pendents d'adaptació, més de 300 s'han unit a les xarxes socials per visibilitzar la situació i en un grup de Telegram posen en comú les seves experiències i queixes particulars, perquè a molts se'ls està denegant la baixa laboral com a personal sensible al coronavirus.

Mari Paz García ha explicat que per poder tramitar la baixa laboral, els docents necessiten una valoració prèvia per part de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) que avali la seva condició de "personal especialment sensible a la Covid-19".

Segons la professora, "molts docents estan a l'espera de rebre aquest informe necessari" i es troben "en una mena de llimbs, en els seus domicilis, fent tasques de suport a centre educatiu de manera telemàtica, mentre altres professors els han substituït en col·legis i instituts".

Davant d'aquesta situació, la professora ha denunciat que alguns d'aquests docents sensibles a la Covid-19 que estan a l'espera "han rebut pressions per part de les direccions dels seus centres educatius perquè s'incorporin al lloc de treball, si encara no posseeixen la incapacitat temporal, quan els substituts acaben el contracte".

Així mateix, ha denunciat que "a causa de la demora de les baixes d'incapacitat davant la Covid-19", hi ha professors que "per por de contagi han recorregut als seus metges de capçalera, que en la majoria de casos els han concedit la incapacitat temporal amb un diagnòstic de baixa per depressió".

Amb això, "només eviten l'exposició al contagi durant un temps limitat", ha exposat abans de denunciar també que els metges de capçalera "estan rebent pressions de l'ICAM perquè no es renovin aquestes baixes laborals".

Es dona la circumstància que per elaborar l'informe amb la valoració mèdica, l'ICAM ha de tenir prèviament un altre informe dels serveis de prevenció de riscos laborals de la conselleria, que depenen de cada servei territorial o del Consorci d'Educació en el cas de la ciutat de Barcelona.

Per a aquest curs, segons una comunicació de la pròpia conselleria enviada als professors, Educació ha subcontractat cinc empreses privades per avaluar "el gran volum de persones a atendre".

Aquestes empreses són les que redacten els informes en què proposen a l'ICAM si els docents són o no personal sensible a la Covid-19.