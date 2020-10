Sàmper adverteix que les multes per trencar el toc de queda podran ser d'entre 300 i 6.000 euros

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha advertit que les multes per trencar el toc de queda poden ser d'entre 300 euros i 6.000 euros, en casos on hi hagi reincidència o desobediència. En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', el titular d'Interior ha lamentat que el govern espanyol no hagi reunit encara el consell de ministres de manera extraordinària després que diverses comunitats autònomes hagin demanat l'aplicació de l'estat d'alarma. El Govern vol aplicar el toc de queda nocturn i ho farà, amb una resolució pràcticament ja preparada, tan aviat com es declari l'estat d'alarma. També ha explicat que es reuniran el Govern es reunirà per fer una bateria de mesures per intentar aturar la pandèmia.

Sàmper ha dit que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va dir que l'estat d'alarma seria "immediat" i que ara les informacions apunten que seria diumenge: "A mi això ja no m'agrada perquè 'immediat' no és diumenge, era ahir mateix o aquest matí", ha expressat el conseller, que ha dit que ja tindran la resolució preparada per poder-ho aplicar.

El conseller d'Interior ha explicat que el toc de queda nocturn implicarà que hi hagi "molta presència" policial al carrer, com ja va passar en la primera fase del confinament de la primera onada. Ha explicat que aquest cobrefoc tindrà "certes excepcions" per motius laborals que s'hauran de justificar, urgències mèdiques, cures de gent gran o, com a França, podria incloure's treure el gos a passejar. Tot plegat s'haurà d'acabar de concretar en el marc del Procicat, on també s'ha de debatre si aquestes restriccions nocturnes entren en funcionament a les 22 hores o a les 23 hores. En tot cas, s'allargarien fins a les 6 del matí.

D'altra banda, és possible que es torni a impulsar les "declaracions d'autoresponsabilitat" com una manera de controlar la mobilitat de les persones durant aquesta franja nocturna. Sàmper ha avisat que en cas de mentir en aquesta declaració, s'estaria incorrent en una conducta que "pot ser més greu que una sanció administrativa".

El conseller ha assegurat que ningú va qüestionar en el si del Govern la demanda de l'estat d'alarma perquè el país no es pot "permetre el luxe d'esperar" que les mesures impulsades per l'executiu per controlar la pandèmia siguin avalades pel TSJC.